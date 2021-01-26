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Dünya
İHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Avrupa'da kaos büyüyor... Koronavirüs protestoları yağmaya dönüştü!

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Hollanda'da koronavirüs salgını tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı. Rotterdam'da ilan edilen acil durum göstericilere geri adım attıramadı. Öte yandan şiddetlenen gösteriler adeta yağmalamaya dönüştü.

Hollanda genelinde koronavirüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırırken, Rotterdam'da acil durum ilan edildi. Den Bosch kentinde ise dükkanlar yağmalanarak araçlar hedef alındı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca süren gösterilerde protestocular kapsamında Rotterdam'da Belediye Başkanı tarafından acil durum ilan edildi, ancak göstericiler geri adım atmadı.

Avrupada kaos büyüyor... Koronavirüs protestoları yağmaya dönüştü

Bunun üzerine güvenlik güçleri uyarı ateşi açarak göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişinin tutuklandığı aktarıldı. Kentte ayrıca, göstericilerin akıllı telefon mağazasını yağmaladığı anlar da kameraya yansıdı.

Den Bosch kentinde de göstericiler mağazaları yağmaladı ve 1 otomobili ters çevirdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Haarlem'de de protestocuların güvenlik güçlerine karşı barikatlar kurduğu görüldü.

9 ŞUBAT’A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Hollanda hükümeti, salgının başlangıcından bu yana en sert önlemleri almıştı. Buna göre ülkede yerel saatle 21.00'dan 04.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Avrupada kaos büyüyor... Koronavirüs protestoları yağmaya dönüştü

Yasağı ihlal edenlerin de 95 Euro para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Ülkedeki barlar ve restoranlar Ekim ayından beri kapalıyken, okullar ve mağazalar da Aralık ayında kapatılmıştı.

Ayrıca, mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika'dan gelenlere uçuş yasağı getirilmişti.

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