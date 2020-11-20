Avrupa, Yunanistan’ın kulağını çekti

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT), Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından “Avrupa’nın kalkanı” ilan edilen Yunanistan’da özellikle Meriç bölgesi ve Sisam adasında göçmenlerin tutulduğu koşullar için “insanlık dışı ve aşağılayıcı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, görüntülerle destekleyip sıklıkla uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdığı “geri itmeler” de CPT’nin 13-17 Mart’ta yaptığı incelemelere dayanarak hazırladığı raporda yer aldı. CPT, Yunanistan’dan “geri itme” uygulamasından vazgeçmesini istedi.

‘YAPISAL EKSİKLİKLER VAR’

Yunanistan’dan, göçmenlerin tutulmasına ilişkin yaklaşımını değiştirmesini, özgürlüklerinden yoksun kalan bu kişilere onurlu ve insani şekilde davranılmasını isteyen CPT, Yunan makamların karşı karşıya olduğu sınamaların farkında olduğunu ancak bunun Yunanistan’ı insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf kılamayacağını belirtti. Yunanistan’ın politikasında yapısal eksiklikler bulunduğuna dikkat çekilen raporda, göçmenlerin yeterli aydınlatma ve havalandırmanın olmadığı, kişisel hijyen ve temizlik malzemelerinin bulunmadığı, uygun besin verilmeyen, açık havada egzersize erişimin sağlanmadığı tıka basa dolu hücrelerde tutulduğu kaydedildi. Göçmenlere durumları hakkında net bilgi verilmediğine dikkat çeken CPT, tesislerdeki aşırı yoğunluğun durumu daha da vahim hale getirdiğini kayda geçirdi. Çocuklu ailelerin ve yalnız kalmış çocukların çok kötü koşullarda yaşamak zorunda kaldığı da rapora yansıtıldı.

‘GERİ İTME’ KAYGISI

Göçmenlerin Meriç sınırından Türkiye’ye geri itildiğine ilişkin tutarlı ve inanılır iddiaların bir kez daha CPT’ye ulaştığının dile getirildiği raporda, Yunan makamların geri itmeleri engellemek için harekete geçmesi istendi. Belgede, Yunan sahil güvenliğinin göçmen taşıyan teknelerin Yunan adalarına ulaşmasını engellemek için yaptığı eylemlerden endişe duyulduğu, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın (Frontex) bu konudaki rolü ve katılımının da sorgulandığı ifade edildi. CPT, polisin göçmenlere kötü muamelede bulunmasının kökünü kazımak için yoğun çaba çağrısı da yaptı.

ATİNA’YA GÖRE PROPAGANDA

Yunanistan ise tüm belge ve görüntülere rağmen bu konudaki eleştirileri reddediyor. Sınırlarını uluslararası hukuka uygun olarak koruduğu iddiasında ısrarcı olan Atina yönetimi, geri itmelere ilişkin tespitleri ise “propaganda” olarak niteliyor. Yunan makamları tarafından CPT’ye verilen cevapta da geri itmeler için, “temelden yoksun ve tamamen yanlış” denildi.

TÜRK ÇİFTİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) ile Almanya Federal Meclisi tarafından düzenlenen “Avrupa’da göç ve iltica” konulu panelde, COVID-19’a karşı aşı geliştiren Türk kökenli bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yi başarılı göç hikayelerine örnek olarak gösterdi. Aşıyı rekor sürede geliştirdiklerini söylediği Şahin ve Türeci’ye konuşmasının başında değinen Von der Leyen, göçmenlerin başarı hikayelerinin ve başarılı entegrasyon örneklerinin anlatılmasının önemine vurgu yaptı. Von der Leyen, “Aslında bu örneklerden o kadar çok var ki. Üstelik birçoğu da bilinmiyor” dedi. Entegrasyonun göç konusunda çok önemli bir başlık olduğunun altını çizen Von der Leyen, “Başarılı entegrasyonun karşılığı, hem duygusal hem de topluma yapılan katkı olarak fazlasıyla alınıyor” ifadelerini kullandı.