Avrupa yargısından PKK’ya darbe

AB Konseyi’nin, 2018’deki karara yönelik olarak başlattığı temyiz sürecini karara bağlayan ABAD’ın, ‘argümanların yetersizliği gerekçesini’ tatmin edici bulmaması ve yeniden yargılama talep etmesi, terör örgütünün AB tarafından 2002’de oluşturulan listede kalmayı sürdürmesi açısından önemli bir işaret.

AKPM ‘TERÖR ÖRGÜTÜ’ DEMEDİ

Öte yandan AB belge ve raporlarında, PKK’nın terör örgütü olduğu vurgusu yer alırken, Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), bu vurguyu kullanmayı reddetti. Türkiye’deki demokratik kurumların işleyişine ilişkin eleştirel bir kararın kabul edildiği AKPM oturumunda, PKK’dan herhangi bir terörist örgüt vurgusu yapılmaksızın, ‘Kürdistan İşçi Partisi’ olarak bahsedilmesine karşı çıkan AKP ve MHP milletvekillerinin değişiklik önergesi 23’e karşı 72 oyla reddedildi.

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