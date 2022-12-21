Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa ve Amerika’da antibiyotik kıtlığı

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#Amerika#Antibiyotik
Avrupa ve Amerika’da antibiyotik kıtlığı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

Avrupa ve Kuzey Amerika’da, özellikle çocuklar arasında artan hastalıkların ilaçlara olan talebi arttırması nedeniyle temel antibiyotik olan amoksisilin ve diğer ilaçlarda sıkıntı yaşanıyor.

Haberin Devamı

Birçok ülkedeki hastaneler, COVID-19, grip ve bronşiolite neden olan solunum sinsityal virüsü (RSV) gibi “üçlü salgın” olarak adlandırılan hastalıklar da dahil olmak üzere artan sayıda hastalık nedeniyle baskı altına girdi.

TEDARİKTE SIKINTI

Avrupa İlaç Kurumu (EMA) Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup, Avrupa Birliği’ndeki 25 ülkede özellikle amoksisilin etken maddeli antibiyotikler gibi bazı ilaçların bulunmasında sıkıntı yaşandığını söyledi. ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin sıkıntı yaşanan ilaçlar veritabanında da amoksisilin yer aldı.

İKİ TEMEL SEBEP

COVID-19 kısıtlamalarıyla geçen iki kışın ardından bu yıl farklı hastalıklarda yaşanan vaka artışları karşısında önceki dönemde azalan talep nedeniyle üretimde küçülmeye giden firmaların yeni talebe cevap vermekte zorlandığı belirtiliyor. Bir diğer sorun ise patentleri büyük oranda kamu malı olan antibiyotiklerin, ilaç firmalarına düşük bir kâr marjı bırakmaları nedeniyle firmaların bu ilaçların üretimine yanaşmaması.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa#Amerika#Antibiyotik

BAKMADAN GEÇME!

Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara

BAKMADAN GEÇME!

Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara