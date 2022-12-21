Avrupa ve Amerika’da antibiyotik kıtlığı

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Birçok ülkedeki hastaneler, COVID-19, grip ve bronşiolite neden olan solunum sinsityal virüsü (RSV) gibi “üçlü salgın” olarak adlandırılan hastalıklar da dahil olmak üzere artan sayıda hastalık nedeniyle baskı altına girdi.

TEDARİKTE SIKINTI

Avrupa İlaç Kurumu (EMA) Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup, Avrupa Birliği’ndeki 25 ülkede özellikle amoksisilin etken maddeli antibiyotikler gibi bazı ilaçların bulunmasında sıkıntı yaşandığını söyledi. ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin sıkıntı yaşanan ilaçlar veritabanında da amoksisilin yer aldı.

İKİ TEMEL SEBEP

COVID-19 kısıtlamalarıyla geçen iki kışın ardından bu yıl farklı hastalıklarda yaşanan vaka artışları karşısında önceki dönemde azalan talep nedeniyle üretimde küçülmeye giden firmaların yeni talebe cevap vermekte zorlandığı belirtiliyor. Bir diğer sorun ise patentleri büyük oranda kamu malı olan antibiyotiklerin, ilaç firmalarına düşük bir kâr marjı bırakmaları nedeniyle firmaların bu ilaçların üretimine yanaşmaması.