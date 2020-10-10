Avrupa rekoru kırıldı! Kâbus büyüyor

FRANSA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 684'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 896 artışla 718 bin 873'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 7 günde 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 928'si yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11'e ulaştı.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 20 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

ABD



Maryland merkezli John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ülkede günlük pozitif vaka sayısı 57 bin 420 olarak tespit edildi.

Günlük vaka sayısı, 7 Ekim'de 50 bin 341, 8 Ekim'de ise 56 bin oldu.

Böylece, 2 ayın ardından 3 gün üst üste 50 binin üzerinde vaka belirlendi.

Benzer sonuçlar, en son 12 Ağustos'ta 57 bin, 13 Ağustos'ta 51 bin ve 14 Ağustos'ta 64 bin olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'de perşembe günü en az 22 eyalet 1000'den fazla yeni vaka bildirirken, ülkenin günlük pozitif vaka sayısı ortalamasının bir önceki haftaya göre yüzde 12 arttığı ifade edildi.

Vaka sayısının en yüksek seviyede seyrettiği Florida'da, eylül ayı sonunda barların ve restoranların tamamen açılmasıyla artış trendinin hızlandığı görüldü.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı bakımından ilk sırada bulunan New York eyaletinde ise hafta içinde vaka artışının hızlanması nedeniyle geçici olarak kapatılması yönünde karar alınan okul sayısı 169'a çıkmış, artışın yoğun olduğu bölgelerdeki ibadet yerlerinde en fazla 10 kişinin bir arada bulunmasına izin verileceği açıklanmıştı.