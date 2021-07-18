Avrupa niye sele teslim oldu

ALMANYA ve Belçika’da çarşamba gününden beri yağan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle can kaybı 150’nin üzerine çıkarken kamuoyu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin böylesi bir afete nasıl hazırlıksız yakalandığını sorguluyor. İşte selin neden olduğu tartışma başlıkları:

AŞIRI YAĞIŞ: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin eski Başkan Yardımcısı ve iklim uzmanı Jean Jouzel, AFP Ajansı’na yaptığı açıklamada su yüklü bulutların, yüksek irtifada soğuk havayla birlikte hareketsiz kalmasıyla aşırı bir yağışın sözkonusu olduğunu söyledi. Buna göre, normalde iki ayda alınan yağış, 14-15 Temmuz döneminde bir anda yağdı.

DERELER TAŞTI: Son yağışlarla birlikte dere ve kanallarda su seviyesi tehlikeli bir şekilde artmaya başladı. Büyük yerleşimlerde nehir ve kanal taşkınlarına karşı tedbirler alınmıştı. Ancak küçük yerleşimlerde yaygın bir önlem yoktu. Yağış, ani taşkınlara neden olurken uyarıların yeterince ciddiye alınmaması, insanların da yanlış hareket etmesinin can kaybını arttırdığı öne sürüldü.

İKİ KRİTİK HATA: Alman Bild gazetesine konuşan doğal afetler konusunda uzman BBK kuruluşunun başkanı Armin Schuster, “Kurbanlardan bazısı tehlikeyi hafife aldı ve şiddetli yağışta iki temel kurala uymadı. Birinci, su dolmaya başlayan bodrumlardan uzak durun. İkincisi, elektriği derhal kesin” diyerek yapılan insan hatalarına işaret etti.

ŞEHİRLEŞME: Uzmanlara göre Almanya’nın batısında kentleşmenin artması, toprağın yerini betonun alması da sel felaketini şiddetlendiren unsurlardan oldu.

KÜRESEL ISINMA: Bilim insanları, ABD ve Kanada’da görülen aşırı sıcaklar gibi Avrupa’nın Ren bölgesinde yaşanan bu sel afetinde de iklim değişikliğinin payı olduğunu düşünüyor.

SEÇİMLERİ ETKİLER Mİ

26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere geri sayan Almanya’da sel, siyasi bir tartışma da başlatmış durumda. Almanya’da aşırı sağcı AfD partisi sellerin siyasi bir tartışmaya dönüşmesine tepki gösterirken anketlerde Sosyal Demokratlara karşı ikincilik yarışı veren çevreci Yeşiller partisinin oylarına bir katkı yapıp yapmayacağı merak konusu. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in aday olmadığı bu seçimlerde partisi Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) başbakan adayı sellerde en çok etkilenen Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı olan Armin Laschet. Afet öncesi son anketlerde CDU birinci parti olarak önde gidiyordu.

ABD’Lİ DİPLOMATLARDA ESRARENGİZ SENDROM

ABD yönetiminin, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Amerikalı diplomatların yaşadığı “gizemli” sağlık olaylarını araştırdığı bildirildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, 20’den fazla vaka araştırılırken söz konusu vakaların 2016 ve 2017’de ABD’li diplomat ve ajanların Küba’da bildirdiği semptomlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi. Semptomların nedeni henüz belirlenemezken; vakalar, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) medikal ekiplerince incelemeye alındı. Bazıları, beyin hasarına da sebep olduğu düşünülen yaralanmaların mikrodalga veya radyo dalgalarıyla gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda meydana geldiğine inanıyor. Ancak yıllardır yürütülen çalışmalarda bir neticeye varılamadı.

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