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Avrupa Konseyi’nden Kavala mesajı

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#Avrupa Konseyi#Osman Kavala#AİHM
Avrupa Konseyi’nden Kavala mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (AKBK), Osman Kavala davasına ilişkin kararında bir yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ilgili kararlarının derhal uygulanmasını isterken diğer yandan Türkiye’yle üst seviyeli diyalog yürütülmesi mesajı verdi.

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 AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen AKBK, mahkeme kararlarının koşulsuz yerine getirilmesi gereğinin altını çizse de şu aşamada olası yaptırımları gündeme taşımamayı tercih etti. AKBK, hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesini talep ettiği Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını istiyor. Bununla birlikte dün alınan son karar konuya ilişkin siyasi diyaloğu öne çıkaran içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu çerçevede AKBK Dönem Başkanı İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun en kısa sürede yeniden görüşmeleri çağrısı yapıldı.

 

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#Avrupa Konseyi#Osman Kavala#AİHM

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