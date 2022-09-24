Avrupa Konseyi’nden Kavala mesajı

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AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen AKBK, mahkeme kararlarının koşulsuz yerine getirilmesi gereğinin altını çizse de şu aşamada olası yaptırımları gündeme taşımamayı tercih etti. AKBK, hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesini talep ettiği Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını istiyor. Bununla birlikte dün alınan son karar konuya ilişkin siyasi diyaloğu öne çıkaran içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu çerçevede AKBK Dönem Başkanı İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun en kısa sürede yeniden görüşmeleri çağrısı yapıldı.