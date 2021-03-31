Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş AstraZeneca açıklaması

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısı ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Aşının yan etkileri nedeniyle kullanımı askıya alınmış, bazı ülkeler ise aşının belirli yaş gruplarında kullanımına izin vermişti.

AstreZeneca aşısının üreticilerinden olan İngiltere ile Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında da özellikle aşının tedarik zincirinde yaşanan sorunlar yüzünden kriz yaşanmış; AB ülkeleri firmayı ve İngiltere'yi suçlarken Boris Johnson 'milli' aşılarını savunmuştu.

Kurumdan yapılan açıklamada, AstraZeneca koronavirüs aşısı ile insan vücudundaki kan değerleri arasındaki bağlantıları araştıran uzmanların yaş grupları dahil birçok farklı risk grubunda çalışmalar yürüttüğü, yaş faktörüyle ilgili herhangi bir risk bulunmadığı ifade edildi.

EMA, şu ana kadar koronavirüs aşısında yaş, cinsiyet ve daha önce gerçekleşen hastalıklarla ilgili faktörlerin değerlendirildiği çalışmalarda, herhangi bir risk faktörü tanımlanmamıştır. açıklamasını yaptı.

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