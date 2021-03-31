Aşı krizi büyüyor: AB liderlerinden Putin'e telefon

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Üçüncü dalganın yaşandığı Avrupa'da ise İngiliz yapımı AstraZeneca aşısı tartışmaları sürüyor.

Son olarak Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaşın üstündeki kişilere uygulanması tavsiye edilmişti.

Görünen o ki AB liderleri aşı konusunda rotayı Rusya'ya çevirmiş durumda.

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile temasa geçti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Rus lider ile telefon diplomasisi yürüten Merkel ve Macron, Rus yapımı Sputnik V aşısınının Avrupa'da kullanılması için ilk adımı atmış oldu.

Geçtiğimiz hafta Alman Hükümeti, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik V’in sipariş edilmesine dönük çalışmaları başlatmasını istemişti.

MERKEL PRENSİPTE ONAY VERMİŞTİ

Merkel, daha önce yaptığı açıklamada Sputnik V’in Almanya’da kullanımına prensipte karşı olmadığını söylemiş, gerekli izinlerin alınması halinde her tür aşının AB içinde kullanılabileceğini söylemişti.

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