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Auschwitz'te Nazi selamı veren Hollandalı bir turist gözaltına alındı

#Polonya #Dünya#Auschwitz
Auschwitzte Nazi selamı veren Hollandalı bir turist gözaltına alındı

Polonya'daki Auschwitz-Birkenau toplama kampında Nazi selamı veren Hollandalı bir turist gözaltına alındı.

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Yerel polis 29 yaşındaki kadının hareketi, kampın Arbeit Macht Frei (Çalışmak Özgürleştirir) yazısının olduğu kapısının önünde yaptığını aktardı.

İsmi paylaşılmayan kişi, Nazi propagandası yapmakla suçlandı ve para cezasına çarptırıldı. Polonya haber ajansı PAP'ın aktardığına göre, cezayı ödemeyi kabul eden kişi, hareketinin kötü bir şaka olduğunu söyledi.

Kadının, selamı verdiği sırada fotoğrafını çeken eşine poz verdiği bildirildi. Olay, bir turistin Polonya'da Nazi propagandası yapmasıyla suçlandığı ilk olay değil. Söz konusu suçlama ile insanlara 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

2013 yılında 2 Türk öğrenci de, Auschwitz'de benzer bir selamı vermeleri nedeniyle 6 ay hapis ve ardından para cezasına çarptırılmıştı.

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Nazi Almanyası, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında 1939 yılında Polonya'yı işgal etmesinin ardından, güney Polonya kasabası Oswiecim'de ölüm kampları kurdu.

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Naziler, yaklaşık dört buçuk yıl içerisinde Auschwitz'de sistematik olarak 1 milyonu Yahudi olmak üzere en az 1,1 milyon insanı öldürdü.

Kampa sürülen insanlar gaza maruz bırakıldı, ölümüne çalıştırıldı, aç bırakıldıve hatta tıbbi deneylerde öldürüldü. Büyük çoğunluğu da Auschwitz II-Birkenau kampındaki gaz odalarında öldürüldü.

Nazilerin Avrupa'da Yahudi nüfusunu yok etme kampanyası Holokost'ta altı milyon Yahudi öldürüldü. Auschwitz soykırımın merkezindeydi.

1945 yılının başlarında Sovyet birlikleri kampı kurtardı.

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#Polonya #Dünya#Auschwitz

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