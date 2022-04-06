AUKUS’tan hipersonik işbirliği

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Ortak açıklamada ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın, dün bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği ve “savunma alanında işbirliklerini derinleştirme kararı aldıkları” belirtildi.

HİPERSONİK FÜZE DENEMESİ

Bu arada ABD, bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri, yakın zamanda Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konsepti’nin (HAWC) Lockheed Martin versiyonunun serbest uçuş testini tamamladı” bilgisi verildi. Amerikan CNN, denemenin Mart ayı başlarında yapıldığı fakat Rusya ile gerilime sebep vermemek için gizli tutulduğunu yazdı. Rusya, geçen ay Kinzal (Hançer) isimli hipersonik füzesini ilk defa Ukrayna’da bir mühimmat deposunu imha etmek için kullandığını duyurmuştu.

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BULGARİSTAN’A F-16 SATIŞINA ONAY

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’a 1.6 mil yar dolar değerinde toplam 8 adet F-16 Blok 70 serisinin ve diğer ekipmanlarının satışına onay verdi. Satışın Bulgaristan’ın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı, ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi. F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılan Türkiye, ABD’den F-16 savaş uçağı satılmasını istiyor.