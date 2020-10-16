Atina'ya görüntülü yanıt: İşte görünmez dediğiniz denizaltılarınız
Yunanistan’ın “görünmez olduğu” ve “Doğu Akdeniz’deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği” iddia edilen denizaltılarının Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntülerinin, Atina hükümeti tarafından oluşturulmaya çalışılan algının yıkılması anlamına geldiği belirtildi.
Bazı Yunan haber sitelerinde “Yunan denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilemediği”ne yönelik iddialar yer almıştı. Türk güvenlik kaynakları, söz konusu Type-214 denizaltılarının Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini belirtti. Sözde görünmez Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz’de gündüz ve gece çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı.
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