Atina'ya görüntülü yanıt: İşte görünmez dediğiniz denizaltılarınız

Bazı Yunan haber sitelerinde “Yunan denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilemediği”ne yönelik iddialar yer almıştı. Türk güvenlik kaynakları, söz konusu Type-214 denizaltılarının Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini belirtti. Sözde görünmez Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz’de gündüz ve gece çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı.