Atina’dan ‘silahsız’ adalarda tatbikat

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Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin yıllık eğitim programı çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde, Midilli adasında “Gece Şimşeği”, Rodos adasında da “Kolosos” tatbikatları yapıldı. Hava destekli bu iki kara tatbikatının senaryosu “düşman çıkarmasını önleme ve püskürtme” oldu.

ABD ZIRHLILARI DEVREDE

Rodos’taki “Kolosos” tatbikatına, adadaki tüm askeri birliklerin yanı sıra, 2 adet F-16 savaş uçağı, 2 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 2 adet Kiowa keşif helikopteri ve 2 adet UH-1H arama-kurtarma-nakliye helikopteri katıldı. Ayrıca ABD’nin hibe olarak verdiği ve bir bölümünün teslim alındığı, toplam 1200 adet M-1117 zırhlı muharebe araçlarından bazıları da ilk kez bir tatbikatta yer aldı.

GENELKURMAY BAŞKANI İZLEDİ

Adadaki “Katavias” atış talimi sahasında gerçekleştirilen, gerçek mermilerin kullanıldığı ve 2 adet RM 70 tipi çok namlulu roketatar sisteminden 80 roketin fIrlatıldığı “Kolosos” tatbikatının son bölümünü, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da izledi. Floros, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de güvenlik unsuru olduğunu öne sürdü. Yunanistan, “Türkiye’den tehdit görüyoruz” diyerek BM anlaşmasının 51’inci maddesi uyarınca, gayri askeri statüsdeki adaları, meşru müdafa çerçevesinde silahlandırdığını öne sürüyor.

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ABD ASKERLERİNİ TAŞIYAN TREN RAYDAN ÇIKTI

Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç (Aleksandrupolis) limanından, Balkan ve Baltık ülkelerine ABD zırhlı araçları ile çeşitli askeri malzemenin bulunduğu konteynerler nakleden trenin, içinde Amerikan askerlerinin yer aldığı vagonu, hareketinden birkaç kilometre sonra raydan çıktı. Vagonun tekrar raya takılması çalışmaları sırasında, Yunan Komünist Partisi (KKE) üyeleri “ABD ve NATO üsleri kapatılsın” yazılı pankartlar taşıyarak demiryolu üzerinde protesto eylemi yaptılar.