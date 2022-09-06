Atina’dan şikâyet mektubu

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Yunan Dişişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cumartesi Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen “Teknofest Karadeniz 2022”deki konuşmasında, Yunanistan hakkındaki sözleri ile ilgili olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’ne şikâyet mektubu gönderecek. Yunan devlet televizyonu ERT’nin diplomatik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, “Türk yetkililerin son dönemdeki açıklamalarının yer alacağı mektuplardan başka, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB üye ülkelerini de bilgilendirecek” ifadesini kullandı.