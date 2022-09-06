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Atina’dan şikâyet mektubu

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Yunanistan#Şikayet Mektubu
Atina’dan şikâyet mektubu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

Yunan Dişişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Teknofest Karadeniz 2022”deki konuşmasının Yunanistan hakkındaki sözlerini ile ilgili BM ve NATO'ya şikayet mektubu gönderecek.

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Yunan Dişişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cumartesi Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen “Teknofest Karadeniz 2022”deki konuşmasında, Yunanistan hakkındaki sözleri ile ilgili olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’ne şikâyet mektubu gönderecek. Yunan devlet televizyonu ERT’nin diplomatik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, “Türk yetkililerin son dönemdeki açıklamalarının yer alacağı mektuplardan başka, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB üye ülkelerini de bilgilendirecek” ifadesini kullandı.

 

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Yunanistan#Şikayet Mektubu

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