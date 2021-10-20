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Atina’da Türkiye karşıtı üçlü zirve düzenlendi

#KKTC#Yunanistan#Rum Kesimi
Atina’da Türkiye karşıtı üçlü zirve düzenlendi

Yunanistan-Mısır-Kıbrıs Rum yönetimi arasında dün Atina’da gerçekleştirilen dokuzuncu zirvede Türkiye kınanarak, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili tüm Yunan-Rum iddialarına destek verildi.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in katıldığı zirveden sonra yayınlanan ortak bildiride Türk gemilerinin, Kıbrıs açıklarındaki arama ve sondaj çalışmalarının “yasa dışı” olduğu iddia edildi. Zirvede ayrıca enerji bakanları, Yunanistan-Mısır ve Kıbrıs Rum yönetimi arasında denizaltından kablolar döşenerek elektrik bağlantısını öngören projenin gerçekleştirileceğine ilişkin iradenin dile getirildiği ‘üçlü işbirliği muhtırası’nı da imzaladı.

Türkiye ile Libya arasında 2019 Kasım’ında imzalanan deniz yetki sınırlarının belirlenmesi ile ilgili mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuk ve deniz hukuk sözleşmesine aykırı olduğu da ileri sürülen bildiride “Bu muhıtra, bölgede istikrarı baltalıyor ve başka ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor” ifadesi kullanıldı.

KKTC VE TÜRKİYE KINADI

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Üçlü zirvenin ardından yayınlanan bildiri, Türk ve KKTC Dışişleri bakanlıkları tarafından kınandı. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında bildiri “Yunan/Rum ikilisinin Türkiye’ye ve KKTC’ye yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürü” olarak nitelendirildi ve “Bu bildiriye Mısır’ın dahil olması ise, Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz’de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış olduğunun göstergesidir” denildi. Bildiride yer verilen Libya hususuna ilişkin olarak ise “Birtakım gayrımeşru gruplara verdikleri destekle Libya’nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açan bu ülkelerin, şimdi Libya’nın meşru Hükümetiyle imzaladığımız Mutabakat Muhtıralarını hedef almaları, en başta Libya’nın çıkarlarına ve egemenliğine saygısızlıktır” denildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ”Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama KKTC için yok hükmündedir” ifadeleri kullanıldı. KKTC’nin Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarını muhafaza edeceği belirtilen açıklamada “Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerine eşdeğer ve eşzamanlı adımlarla karşılık verileceği” kaydedildi.

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#KKTC#Yunanistan#Rum Kesimi

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