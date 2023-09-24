Atina’da şok etkisi... Şimdi Türkiye’ye F-16 satışını kim engelleyecek

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F-35 KARARININ MİMARI

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması ve ABD’nin Kıbrıs Rum Kesimi’ne silah ambargosunu kaldırmasının mimarlarından sayılan, aynı zamanda da Yunanistan’ın ABD tarafından silahlandırılmasının hararetli savunucularından olan Menendez’e yöneltilen ağır suçlamalar, Yunan başkentinde şaşkınlığa yol açtı. Atina’da “Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satmasına artık kim engel olabilecek” sorusu soruluyor. En azından dava süreci tamamlanıncaya kadar görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez’in, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye’ye F-16 satışını askıya alma yetkisi bulunuyordu. Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde de umutlar Menendez’e bağlanmıştı.

MENENDEZ ‘KOMPLO’ DEDİ

Yunan medyasının bir bölümünde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesi’nin (IRS) yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilen ağır suçlamalarla dolu iddianame ikinci planda bırakıldı. Menendez’in “Perde arkası güçler yıllardır beni susturmaya ve siyasi mezarımı kazmaya uğraşıyorlar. Savcıların gerçekleri abarttıkları belli. Geçmişte de benzer suçlamalarla karşılaştım ve aklandım” diye açıklamasını öne çıkardı. ABD’de, Ege ve Kıbrıs konularında Yunan-Rum iddialarının en hararetli savunucu sayılan Menendez, son yıllarda defalarca Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a küstah hakaretler savurmuş, buna karşı sık sık ziyaret ettiği Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde nişan ve unvanlarla ödüllendirilmişti.