Atina'da orman yangını ve sel mağdurları sakağa döküldü

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Orman yangınları ve sel nedeniyle zarar gören çiftçiler üretimde yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekerek, yetkililerden tarıma destek verilmesini istedi.

Çiftçi Yannis Hioti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Yunanistan'ı temsil eden bu eylem için buradayız. Yanmamak, sele maruz kalmamak için, onurlu bir şekilde yaşamaya yetecek kadar gelirimizi korumak için mücadele ediyoruz." dedi.

Eyleme katılanlar arasında depremzedeler, itfaiye görevlileri ve çevreciler de vardı.

Sintagma Meydanı'nda başlayan eylem parlamento binasına yürüyüş ile devam etti.

Çevreci gruplar eyleme, iklim krizine ilişkin endişelerini dile getirdikleri şarkılarla katıldı.

Başta başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi, Eğriboz Adası ve Mora Yarımadası olmak üzere Yunanistan'ın birçok bölgesinde Ağustos'ta orman yangınları çıkarken Ekim'de Eğriboz Adası’nda yaşanan sel felaketi bölgede ciddi hasara neden olmuştu. Eylül ve Ekim'de Girit'te yaşanan deprem sonucu ise Ada'daki çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.