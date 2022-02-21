Atina’da istişari görüşme trafiği

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TÜRK-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin karşılıklı açıklamalarla sürdüğü bir sırada iki ülke dışişleri heyetleri arasındaki istişari görüşmelerin 64’üncü turu, yarın Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilecek. Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, bugün de Yunan mevkidaşı Kostas Frangoyanis ile bir araya gelerek, ticaret, ekonomi, turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliğini amaçlayan ‘pozitif gündem’i görüşecek.

TÜRKİYE’Yİ ŞİKÂYET ETTİ

İstişari görüşmelerin öncesinde Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Almanya’da görüştüğü ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e Türkiye’yi şikâyet ederken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Türkiye’nin gölgede ‘yeni-Osmanlıcı’ emeller peşinde olduğunu iddia etti. Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre Miçotakis, Münih Güvenlik Konferansı sırasında görüştüğü Harris’e, “Türkiye’nin Ege adaları ile ilgili yasa dışı söylemlerini tahrikçi bir şekilde tırmandırdığını, bu söylemler devam ettikçe Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinin çok zor olduğunu” söyledi. Miçotakis Münih’te, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile de bir araya geldi.

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DENİZ YETKİ SINIRLARI

Kıbrıs Rum kesimindeki bir toplantıya telekonferansla katılan Dendias ise, “Türkiye, bölgede bir Yeni-Osmanlı gündemi oluşturmaya çalışıyor. Bu şekilde de Avrupa’dan uzaklaşıyor. Bugün itibariyle, Türkiye ile olan tek sorunumuzun (Yunanistan, tek sorunun Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu ileri sürüyor) çözüm olasılığı görünmüyor” dedi.