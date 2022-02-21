Atina’da istişari görüşme trafiği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Komisyon kesintisi mahkemeden döndü'Komisyon' kesintisi mahkemeden döndü#Araç Muayene İstasyonu
Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...#Fenerbahçe
Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmıUkrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmı!#Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Kripto paralarda kritik hafta Gözler ABD’de olacak...Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...#Kripto Para Piyasaları
Ünlü işinsanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü işinsanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Son şans sonu oldu'Son şans' sonu oldu#Kadın Cinayeti
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İngilizce mingilizceİngilizce mingilizce#Ekrem İmamoğlu
Koronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü Aynı aileden 9ncu kurbanKoronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü! Aynı aileden 9'ncu kurban#Koronavirüs
Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bittiIşın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti#Işın Karaca
Ünlü isimler genç kızlar için podyumdaÜnlü isimler genç kızlar için podyumda#Hazal Filiz Küçükköse
Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırımBegüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!#Begüm Kütük
HABERLERDünya Haberleri

Atina’da istişari görüşme trafiği

#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Türkiye
Atina’da istişari görüşme trafiği

Türk ve Yunan dışişleri heyetleri, yarın Atina’da istişari görüşmelerin 64’üncüsü için bir araya gelecek.

Haberin Devamı

TÜRK-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin karşılıklı açıklamalarla sürdüğü bir sırada iki ülke dışişleri heyetleri arasındaki istişari görüşmelerin 64’üncü turu, yarın Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilecek. Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, bugün de Yunan mevkidaşı Kostas Frangoyanis ile bir araya gelerek, ticaret, ekonomi, turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliğini amaçlayan ‘pozitif gündem’i görüşecek.

TÜRKİYE’Yİ ŞİKÂYET ETTİ

İstişari görüşmelerin öncesinde Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Almanya’da görüştüğü ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e Türkiye’yi şikâyet ederken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Türkiye’nin gölgede ‘yeni-Osmanlıcı’ emeller peşinde olduğunu iddia etti. Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre Miçotakis, Münih Güvenlik Konferansı sırasında görüştüğü Harris’e, “Türkiye’nin Ege adaları ile ilgili yasa dışı söylemlerini tahrikçi bir şekilde tırmandırdığını, bu söylemler devam ettikçe Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinin çok zor olduğunu” söyledi. Miçotakis Münih’te, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile de bir araya geldi.

Haberin Devamı

DENİZ YETKİ SINIRLARI

Kıbrıs Rum kesimindeki bir toplantıya telekonferansla katılan Dendias ise, “Türkiye, bölgede bir Yeni-Osmanlı gündemi oluşturmaya çalışıyor. Bu şekilde de Avrupa’dan uzaklaşıyor. Bugün itibariyle, Türkiye ile olan tek sorunumuzun (Yunanistan, tek sorunun Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu ileri sürüyor) çözüm olasılığı görünmüyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle