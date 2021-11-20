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Atina’da dörtlü toplantı... Fransa ilk kez katıldı

#Yunanistan#Fransa#Mısır
Atina’da dörtlü toplantı... Fransa ilk kez katıldı

Yunanistan-Fransa-Mısır-Kıbrıs Rum kesimi dışişleri bakanları Nikos Dendias, Jean-Yves Le Drian, Samih Şukri ve Nikos Hristodulidis dün Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri, Kıbrıs konusunu, sığınmacı sorununu ve Libya’yı görüştü.

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Yunanistan’ın bölgede Türkiye’nin sorunları bulunduğu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için son yıllarda liderler ve dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği “3’lü toplantı”lar çerçevesinde yapılan toplantıya ilk kez Fransa da katıldı.

‘SİLAH SATMAYIN’ MESAJI

Dendias, 4’lü toplantı öncesi Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü. Yunan Dışişleri Bakanı, açıklamalarında dolaylı da olsa Almanya ve İspanya gibi AB ülkelerinin Türkiye’ye silah satmamalarını istedi. Dendias “Yunanistan Fransa’dan silah alıyor. Fransa ise bölgede istikrara katkıda bulunan Yunanistan’a silah satıyor” dedi.

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#Yunanistan#Fransa#Mısır

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