Atina’da dörtlü toplantı... Fransa ilk kez katıldı

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Yunanistan’ın bölgede Türkiye’nin sorunları bulunduğu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için son yıllarda liderler ve dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği “3’lü toplantı”lar çerçevesinde yapılan toplantıya ilk kez Fransa da katıldı.

‘SİLAH SATMAYIN’ MESAJI

Dendias, 4’lü toplantı öncesi Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü. Yunan Dışişleri Bakanı, açıklamalarında dolaylı da olsa Almanya ve İspanya gibi AB ülkelerinin Türkiye’ye silah satmamalarını istedi. Dendias “Yunanistan Fransa’dan silah alıyor. Fransa ise bölgede istikrara katkıda bulunan Yunanistan’a silah satıyor” dedi.