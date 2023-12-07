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Atina'da dikkat çeken anlar... Erdoğan görünce sohbet etmek için durdu

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#Erdoğan#Yunanistan#Atina
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunan SKAI kanalının İstanbul muhabiri Manolis Kostidis ile gerçekleştirdiği kısa sohbet Yunan basınında dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra resmi ziyaret için gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina'da temaslarına başladı.

Atina Elefterios Venizelos Havalimanı’na inişinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanlığı’na hareket eden Erdoğan, burada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından karşılandı.

Atinada dikkat çeken anlar... Erdoğan görünce sohbet etmek için durdu

Görüşmenin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği Maximos Sarayı'na yürüyerek geçti.

YUNAN MUHABİR İLE SOHBET ETMEK İÇİN DURDU

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıkarken, Yunan SKAI kanalının İstanbul muhabiri Manolis Kostidis ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabir ile kısa bir süre sohbet etti.

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Yunan muhabir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hoş geldiniz' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Hoş bulduk' diye cevap verdi ve muhabirin nasıl olduğunu sordu.

Erdoğan, Kostidis'e gülümseyerek 'Umarım güzel haberler hazırlarsın' dedi, Kostidis ise 'Elimizden geldiğince' şeklinde cevap verdi.

Atinada dikkat çeken anlar... Erdoğan görünce sohbet etmek için durdu


YUNAN MEDYASINDA DİKKAT ÇEKTİ

Kısa diyalog Yunan basınında dikkat çekerken, görüntülere ilişkin yorum yapan Yunan muhabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli vesilelerle birçok kez görüştüğünü son olarak da Kathimerini Gazetesi'nin röportajı için bir araya geldiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaret Atina'da büyük heyecana yol açtı. Yunan gazeteler ve televizyonlar ziyaretin her dakikasını canlı takip etti.

Atinada dikkat çeken anlar... Erdoğan görünce sohbet etmek için durdu


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#Erdoğan#Yunanistan#Atina

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