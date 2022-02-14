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Atina Türk İHA’larına karşı çare arıyor

#Yunanistan#İHA#Nikos Panayiotopulos
Atina Türk İHA’larına karşı çare arıyor

Türk İHA’larının performansı Yunanistan’ı kaygılandırmaya devam ediyor. Yunan kurmaylar, İsrail’de İHA’lara karşı geliştirilen seyyar savunma ve Demir Kubbe sistemlerini inceliyor.

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YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçlarını (İHA), ülkesine yönelik “yeni tip tehdit” olarak tanımlarken, Yunan kurmaylar da İsrail’den “anti-İHA” olarak da bilinen “Uçan Göz Kubbesi” (Drone Dome) sisteminin satın alınmasını inceliyor. Panayiotopulos, parlamento savunma ve dış politika komisyonunda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin İHA sistemleri ile ilgili kaydettiği gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Bu yeni tip tehdide karşı kaygısız kaldığımız ve bir şey yapmadığımız algısı yanlıştır. Bu soruna çözüm öneren tüm firmalara kapımız açık. Gereken ne ise yapılacaktır” dedi.

SEYYAR SAVUNMA SİSTEMİ

Yunan kurmaylar ise İsrail’in Rafael şirketi tarafından üretilen “Drone Dome” sistemini mercek altına aldı. Ta Nea gazetesi, 360 derecelik radarı ve yarattığı parazitler sayesinde hem erken tespit yapabilen, hem de merkez istasyonları ile iletişimini kesmek suretiyle İHA’ları “körleştiren” bu seyyar sistemin satın alınmasının kararlaştırılması halinde Türkiye’nin önemli bir avantajının bertaraf edilebileceğini öne sürdü.

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Atina Türk İHA’larına karşı çare arıyor

DEMİR KUBBE DE MASADA

Yunan kurmaylar, ayrıca aynı şirketin ürettiği “Demir Kubbe” (Iron Dome) hava savunma sistemi ile de ilgileniyor. Ta Nea, İsrail’in Hamas roketlerine karşı 10 yıldır kullandığı söz konusu sistemin satın alınmasının kararlaştırılması halinde, adaların hava savunması için kalkan oluşturabileceğini belirtti. “Demir Kubbe”, 70 kilometre mesafeye kadar menzili olan roketi fırlatıldıktan hemen sonra tespit edebiliyor, seyrini ve hedeflerini hesaplayabiliyor. Radar ünitesi ve kontrol merkezinden oluşan Demir Kubbe sisteminde, savunma roketleri fırlatma aksamı da bulunuyor. Aksam her birinde 20 roketin bulunduğu 3 ya da 4 parçadan oluşuyor.

AB’DEN ADALAR AÇIKLAMASI

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Çavuşoğlu’nun Ege adalarının egemenliği ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Atina Haber Ajansı’na (ANA) konuşan Stano “Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Yunanistan’ın bazı adalarının egemenliğinden şüphe eden değerlendirmeleri, Doğu Akdeniz’de gerginliğin yumuşaması gayretlerine ilişkin, AB zirveleri kararlarına ters düşmektedir. Yunanistan’ın adalardaki egemenliğinden şüphe yoktur. Türkiye buna saygı göstermeli ve tahrik edici beyan ile eylemlerden uzak kalmalıdır” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada “Yunanistan adaların silahsızlaştırılmasına ilişkin antlaşmaları ihlal etmeye devam ederse, adaların egemenliği tartışmaya açılır” ifadelerini kullanmıştı.

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#Yunanistan#İHA#Nikos Panayiotopulos

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