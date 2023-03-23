Atina silahlanmada ABD’yi geride bıraktı

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Bu ülkeler ABD, İngiltere, Polonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Estonya. Bu listenin en dikkat çeken ülkesi ise dört nala silahlanmayı sürdüren Yunanistan.

İKİ YILDIR İLK SIRADA

Özellikle 2021’de silah alımının patladığı Yunanistan, yüzde 2 hedefi konusunda iki senedir ABD’nin önünde ilk sırada yer alıyor. 2021’de GSYİH’sinin yüzde 3.70’ini savunma harcamalarına ayıran Yunanistan’da geçen yıl bu oran yüzde 3.54 oldu. NATO verilerine göre Türkiye ise yüzde 2 hedefinden giderek uzaklaşıyor. 2020’de yüzde 1.86 olan bu oran 2021’de 1.61’e, 2022’de ise yüzde 1.37’ye geriledi. Önceki gün yıllık raporunu açıklayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin temmuzdaki zirvede daha iddialı bir yeni savunma yatırımı taahhüdünde mutabık kalmalarını beklediğini söyledi. 2021’de savunma harcamalarına 1.15 trilyon dolar harcayan NATO ülkelerinin geçen yılki harcamaları 1.17 trilyon dolara yükseldi.