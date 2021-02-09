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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atina ‘özel savaş’ komutanlığı kuruyor

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina ‘özel savaş’ komutanlığı kuruyor
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Yunanistan’da kara, deniz ve hava komutanlıklarından bağımsız “Özel Savaş Komutanlığı” kurulacak.

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olacak “Özel Savaş Komutanlığı” deniz, hava ve kara kuvvetlerindeki seçkin komandolardan oluşturulacak. “Özel Savaş Komutanlığı”na kara ve hava kuvvetlerinden NH-90 ve CH-47 DG Chinook tipi askeri helikopter, deniz kuvvetlerinden de askeri sürat tekneleri tahsis edilecek.

Söz konusu komutanlığın hava üssü, başkent Atina yakınındaki Megara ilçesinde olacak. Ta Nea gazetesine göre, Genelkurmay Başkanı Konstanios Floros’un hedefi, “Özel Savaş Komutanlığı” sayesinde hem Yunan komandoların hem eğitim düzeyini geliştirilmeleri hem de acil müdahale gerektiğinde daha hızlı hareket edebilmesi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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