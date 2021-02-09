Atina ‘özel savaş’ komutanlığı kuruyor

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olacak “Özel Savaş Komutanlığı” deniz, hava ve kara kuvvetlerindeki seçkin komandolardan oluşturulacak. “Özel Savaş Komutanlığı”na kara ve hava kuvvetlerinden NH-90 ve CH-47 DG Chinook tipi askeri helikopter, deniz kuvvetlerinden de askeri sürat tekneleri tahsis edilecek.

Söz konusu komutanlığın hava üssü, başkent Atina yakınındaki Megara ilçesinde olacak. Ta Nea gazetesine göre, Genelkurmay Başkanı Konstanios Floros’un hedefi, “Özel Savaş Komutanlığı” sayesinde hem Yunan komandoların hem eğitim düzeyini geliştirilmeleri hem de acil müdahale gerektiğinde daha hızlı hareket edebilmesi.