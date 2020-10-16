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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atina: Meis için kırmızı çizgi 6 mil

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina: Meis için kırmızı çizgi 6 mil
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Yunanistan Devlet Bakanı Yorgo Yerapetritis, Oruç Reis ile ilgili ülkesinin “kırmızı çizgisi”ni açıkladı.

Yerapetritis, Alpha TV’ye verdiği demecinde, “Oruç Reis, Meis Adası’na 12 milden yakın mesafeye gelirse ne olacak” tartışmaları ile ilgili soruları cevapladı. “Kırmızı çizgimiz, milli egemenliğimize saygıdır” diyen Yerapetritis, “Bu belirsiz bir cevap. Daha açık konuşabilir misiniz” sorusu üzerine de, “Milli egemenlik derken de, bugün 6 mil olan Yunan karasularını kastediyoruz” şeklinde konuştu. Yunan bakanın bu cevabı, Oruç Reis’in Meis’e 6 milden fazla yaklaşmaması halinde, Atina için kırmızı çizginin ihlal edilmemiş olacağı anlamına geliyor. Türkiye’nin Oruç Reis için yayınladığı son Navtex’te belirtilen alanlar Meis’e en yakın 6.5 mil mesafede.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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