Atina: Meis için kırmızı çizgi 6 mil

Yerapetritis, Alpha TV’ye verdiği demecinde, “Oruç Reis, Meis Adası’na 12 milden yakın mesafeye gelirse ne olacak” tartışmaları ile ilgili soruları cevapladı. “Kırmızı çizgimiz, milli egemenliğimize saygıdır” diyen Yerapetritis, “Bu belirsiz bir cevap. Daha açık konuşabilir misiniz” sorusu üzerine de, “Milli egemenlik derken de, bugün 6 mil olan Yunan karasularını kastediyoruz” şeklinde konuştu. Yunan bakanın bu cevabı, Oruç Reis’in Meis’e 6 milden fazla yaklaşmaması halinde, Atina için kırmızı çizginin ihlal edilmemiş olacağı anlamına geliyor. Türkiye’nin Oruç Reis için yayınladığı son Navtex’te belirtilen alanlar Meis’e en yakın 6.5 mil mesafede.