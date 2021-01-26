Atina, Fransa’dan savaş uçağı aldı

Buna göre Yunanistan, 2.3 milyar Euro karşılığında Fransa’dan 12’si kullanılmış 6’sı yeni toplam 18 adet Rafale tipi savaş uçağı satın alacak. İlk uçak temmuz ayında Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Uçakların tamamının teslimi 26 ayda tamamlanacak. Fransa, Yunanistan’a 4 adet de fırkateyn satmak istiyor.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüşmesinde “Yunanistan’ın silahlanması, hiçbir zaman başka bir ülke için tehlike teşkil etmemiştir” dedi. İstikşafi görüşmelere de değinen Miçotakis, “Samimiyet ve güç dengesini korunması diyaloğa katkıda bulunan önemli koşullardır” şeklinde konuştu.