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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atina, Fransa’dan savaş uçağı aldı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina, Fransa’dan savaş uçağı aldı
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İstanbul’da istikşafi görüşmeler başlarken Atina’da, Yunanistan ve Fransa Savunma Bakanları Nikos Panayiotopulos ile Florence Parly’in huzurunda, 18 adet Rafale savaş uçağı satışını öngören anlaşma imzalandı.

Buna göre Yunanistan, 2.3 milyar Euro karşılığında Fransa’dan 12’si kullanılmış 6’sı yeni toplam 18 adet Rafale tipi savaş uçağı satın alacak. İlk uçak temmuz ayında Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Uçakların tamamının teslimi 26 ayda tamamlanacak. Fransa, Yunanistan’a 4 adet de fırkateyn satmak istiyor.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüşmesinde “Yunanistan’ın silahlanması, hiçbir zaman başka bir ülke için tehlike teşkil etmemiştir” dedi. İstikşafi görüşmelere de değinen Miçotakis, “Samimiyet ve güç dengesini korunması diyaloğa katkıda bulunan önemli koşullardır” şeklinde konuştu.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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