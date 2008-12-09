Atina barut kokuyor

Haberin Devamı

YUNANİSTAN KENTLERİNDE SAVAŞ GİBİ ÇATIŞMALAR

YUNANİSTAN’da haftasonunda polis kurşunu ile 16 yaşındaki bir gencin ölümü üzerine halkın polise karşı öfkesi büyüyor. Atina’daki çatışmalar sırasında bazı vatandaşlarının evlerinin balkonlarından polise saksılar attıkları ve üç polisin bu şekilde yaralandığı belirlendi. Ülkede onbinlerce ortaokul ve lise öğrencisi dün sokaklara dökülerek, karakollara valililklere ve devlet dairelerine saldırdı. Polis öğrencilere müdahale etmeye kalkışınca halkın tepkisine maruz kaldı. Gösteriler dün Yunanistan’ın tüm şehirlerine, adalara ve yurt dışına sıçradı. Karamanlis hükümeti çaresizlik içinde yaşananları izlemekle yetindi. Ülke çapındaki olayların nereye kadar varacağı meçhul.



Medyanın büyük bir bölümü de "failin gözünü kırpmadan işledigi cineyetten" söz etti. Yunan polisinin eğitim düzeyi ve yetkileri hakında ciddi tartışmalar başladı.



Arkadaşları arasında iri cüssesi nedeniyle "Rambo" lakaplı 37 yaşındaki 3 çocuk babası polis memuru Epaminontas Korkoneas, anarşistlerin saldırısına uğradığından kendini koruduğunu söylediyse de "kasten cinayen işlemek" iddiasıyla savcılığa sevkedildi. Korkoneas’ın yanında olan ikinci polis memuru ise "ciyanette işbirliği" iddiasıyla savcılığa ifade verecek.



Nişan alıp ateş etti



Polis memuru havaya ateş açtığını ve mermilerden birinin sekerek 16 yaşındaki gence isabet etiğini söyledi. Anarşist görgü tanıkları ise polisin nişan alıp ateş ettiğini belirtiler. Gerçek büyük ölçüde otopsi ve balistik raporunu sonucuyla belirlenecek.



Ölen Aleksis Grigoropolus’un zengi bir ailenin çocuğu olduğu, ayrı yaşayan babasının yüksek mevkili banka memuru, Ermeni asılı annesinin ise Atina’nın en ünlü kuyumcularından Aksarliyan olduğu ortaya çıktı. Yunan başkentinde yüzlerce dükkan ve otomobil yakıp yağmalayarak arkadaşlarını ölümünü protesto eden anarşistler, polisin girmesi yasak olan fakülte binalarını işgal ettiler. Polis de bu binaları abluka altına aldı. Merkezi bombalanmış şehri andıran Atina’da dün havada barut kokusu hakimdi.



Başta Atina olmak üzere Yunanistan’ın dört bir yanıdaki olaylarda dükkanları ve otomobilleri tahrip edilen yüzlerce Yunanlı ise "bizim suçumuz ne? Onca yıl çalışıp başardıklarımız bir gecede kül oldu" diyerek feryat ettiler. Dükkan sahipleri tahribat ve yağmalamadan geri kalan mallarını koruyabilmek için dükkamlarında sabahladılar. Atina belediyesi, şehir merkezindeki dükkanlardan bu yıl için belediye vergisi almayacağını açıkladı.



Selanik, Yanya, Patra ve Girit adasında da polisle çatışan göstericiler, çok sayıda banka şubesi, işyeri, polis karakolu, kamu binası ve aracı ateşe verdi. Çeşitli şehirlerdeki futbol maçlarında seyirci "Üniformalı Katiller" yazılı pankartlar açtılar.



Yunan basını ayağa kalktı



Yunan basın yayın organları, manşet haber olarak sayfalarına taşıdığı olayların, uzun zamandır eksiklikleri olan polis teşkilatının kara sayfasını teşkil ettiği görüşünde birleşti. "Acının yerini öfkeye bıraktığını" kaydeden gazeteler, bir çocuğun yaşamını yok yere kaybettiğini vurguladı. "Suçluların cezalarının ağır olacağını" kaydeden Adesmevtos Tipos gazetesi, "Küçük Aleksi’nin ölümü şok, üzüntü ve soru işaretleri yarattı" dedi. Apoyevmatini gazetesi ise "Cehennem... Tüm Yunanistan’da iktidar karşıtları ayaklandı" başlıklı haberinde, Atina’nın cumartesi gecesi cehennemi yaşadığını, şimşek hızıyla yayılan, bir gencin polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi haberinin tüm ülkede binlerce kişiyi sokaklara döktüğünü belirtti.



Yurtdışına taştı



Olaylar Yunanistan dışına da sıçradı. Polisi protesto eden 20 kadar Yunan vatandaşı Berlin’deki Yunanistan Konsolosluğu’nu işgal etti. İşgalciler Yunan bayrağını indirerek yerine "Katil Devlet" yazılı pankart astı. Yunanistan’ın Londra Büyükelçiliği önünde de yaklaşık 20 kişi siyah bayraklar taşıyıp olayı kınayan sloganlar attılar. Edinburg’daki Yunan konsolobluğu önünde de gösteri yapıldı. Londra’daki Yunan Turizm bürosu ise işgal edilebilir korkusuyla sıkı polis koruması altına alındı.



Öldürülen Aleksis Grigoropolus, annesi Ermeni asıllı bir kuyumcu olan zengin bir ailenin çocuğu. Polis memuru Epaminontas Korkoneas, "kasten cinayen işlemek" suçlamasıyla savcılığa sevk edildi.