‘Ateşkes teklifini inceliyoruz’

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Hamas’ın siyasi kanadının önde gelen isimlerinden Usame Hamdan, Lübnan’da düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan görüşmelerden sonra sunulan ateşkes planını gözden geçirdiklerini söyledi. Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda hazırlanan planda “bazı konuların eksik olduğunu” belirten Hamdan, pozisyonlarını en kısa sürede açıklayacaklarını belirtti.

‘ORDU ANLAŞMADAN YANA’

Amerikan ve İsrail basını, üst düzey Hamas yetkilileri arasında mevcut öneriyi kabul edip etmemekle ilgili anlaşmazlık olduğunu iddia ederken, teklife yanıtın bu hafta içerisinde verileceği öngörülüyor. İlk aşamada altı hafta sürmesi beklenen geçici ateşkes planına göre, Gazze Şeridi’ne daha fazla yardım ulaştırılması ve İsrail’de tutulan Filistinli mahkumların salıverilmesi karşılığında Hamas elindeki İsrailli rehineleri serbest bırakacak. Ancak geçen hafta müzakereler için Mısır’a giden Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ordusu tamamen Gazze’den çekilmediği sürece ateşkesi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Rehine ailelerinden gelen baskıya direnmeye çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas’ı yok etmeden Gazze’den çekilmeyeceklerini tekrarladı. İsrail kamu yayıncı Kan, Gazze’deki operasyonlarında rehineleri kurtarmayı başaramayan İsrail ordusunun, çatışmaların uzun süre durdurulması anlamına gelse bile takas anlaşmasından yana olduğunu bildirdi.

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İSRAİL ORDUSU ÇEKİLMİŞTİ, HAMAS KUZEYE DÖNÜYOR

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze’ye, gazete baskısı şeklinde hazırlanan ve “Uyanın, Hamas her şeyi yok etti, çocuklarınızı öldürüyor” yazan bildiriler attı.

İSRAİL ordusu Gazze Şeridi’nin güneyindeki operasyonlarına devam ederken, büyük ölçüde çekildiği kuzey bölgelerinde Hamas varlığı yeniden ortaya çıkmaya başladı. Associated Press haber ajansına konuşan bir Hamas yetkilisi, son günlerde kuzeydeki Gazze şehrinde polis memurları görevlendirdiğini, bazı memurlara maaş ödemesi yaptığını söyledi. İsrail’in geçen ay önemli sayıda askerini Gazze’nin kuzeyinden çekmesinin ardından Hamas yetkililerinin geri dönüşü, grubun bölgede düzeni yeniden sağlama girişimine işaret ediyor.

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DERME ÇATMA OFİSLER

Hamas yetkilisi, görevlendirilen polislerin İsrail saldırıları sebebiyle terk edilen dükkân ve evlerin yağmalanmasını önleme talimatı aldıklarını belirtti. Haber ajansına konuşan Gazze sakinleri, son günlerde üniformalı ve sivil kıyafetli polis memurlarının, devlet dairelerinin yakınlarında derme çatma ofisler kurduklarını anlattı. Şehir sakinlerinden Saeed Abdel-Bar, bir akrabasının polis memurları ve belediye çalışanlarına yapılan 200 dolarlık maaş ödemesini bu ofislerden birinden aldığını söyledi. Gazze’nin kuzeyindeki Hamas taburlarının komuta yapısını parçaladıklarını, ancak gerilla tarzı münferit saldırıların sürdüğünü belirten İsrail ordusu, son günlerde Gazze’nin batı ve kuzeybatı kesimlerinde saldırıları yeniledi.

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AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİ BAKAN BEN GVİR: KEŞKE ABD’DE TRUMP OLSAYDI

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetteki görevine geldiğinden bu yana ilk kez yabancı basına röportaj verdi. Amerikan Wall Street Journal’e konuşan Ben-Gvir, İsrail’in önde gelen müttefiki ABD Başkanı Joe Biden’ı, ülkesine yeterince destek vermemekle eleştirdi. “Biden bize tam desteğini vermek yerine, Hamas’a giden insani yardım ve yakıtı Gazze’ye göndermekle meşgul” diyen aşırıcı sağcı Bakan, “Donald Trump iktidarda olsaydı ABD’nin tutumu tamamen farklı olurdu” şeklinde konuştu.

TEPKİ YAĞDI

Ben Gvir’in açıklamalarına İsrailli siyasilerden tepki geldi. Savaş kabinesi bakanı Benny Gantz, Ben-Gvir’in Biden’a yönelik sözlerinin “İsrail Devleti’nin stratejik ilişkilerine, devletin güvenliğine ve mevcut savaş çabalarına zarar verdiğini” yazdı. Muhalefet lideri Yair Lapid ise Ben-Gvir’in yorumlarını “İsrail’in uluslararası duruşuna doğrudan bir saldırı” olarak nitelendirdi. Tepkiler üzerine Netanyahu, “ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerimizi nasıl yönlendireceğimi bilmek için yardıma ihtiyacım yok” diyerek hükümet üyelerine “İsrail’in müttefikleriyle ilişkilerine müdahale etmeme” çağrısında bulundu.