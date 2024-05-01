Ateşkes anlaşması yine mi zora girdi: Netanyahu’nun Refah inadı

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Önceki gün Mısır, Katar ve Hamas yetkililerinin Kahire’de bir araya gelerek değerlendirdikleri yeni anlaşma taslağı etrafında yükselen ateşkes umudu başlangıçtaki kadar güçlü değil. İsrail’in Refah’a girmesini engellemek ve Arap ülkeleriyle Tel Aviv yönetimi arasında normalleşme sürecini ilerletmek için ateşkes sürecini hızlandırmaya çalışan ABD, topu Hamas’ın kucağına bıraktı. Ancak dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “ne olursa olsun Refah’a gireceğiz” açıklaması ve İsrail medyasında olası operasyona dair çıkan haberler, Hamas’ın önceki gün “olumlu bakıyoruz” değerlendirmesini yaptığı anlaşmayı zora sokmuş olabilir.

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Gazze’de ateşkes müzakareleri sürerken İsrail saldırılarına devam ediyor. Aileler ölen evlatlarının üzerinde gözyaşı döküyor.

TOP HAMAS’TAYDI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’ın 40 gün, çeşitli kaynakların da iki aşamada 13 haftadan oluştuğunu ifade ettiği anlaşma önceki gün arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafında Kahire’de Hamas’a iletildi. 3 haftalık ateşkesin uygulanacağı ilk aşamada 33 İsrailli rehineye karşı yüzlerce Filistinli mahkûmun serbest bırakılması bekleniyor. 10 haftalık ikinci ateşkes aşamasında rehine ve mahkûm takasının sürmesi öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken “İsrail açısından olağanüstü derecede cömert” olarak nitelendirmiş ve “karar verme sırası Hamas’ta” diyerek sorumluluğu Filistinli gruba yüklemişti. Pazartesi günü taslakta “büyük bir sorun görmediklerini” bildiren Hamas heyeti dün Mısır’ı terk ederken, grubun teklife yazılı yanıt vereceği belirtildi. Ancak kısa süre sonra İsrail Başbakanı Netanyahu’dan sert bir Refah çıkışı geldi.

‘NE OLURSA OLSUN’

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada rehine yakınlarıyla bir araya gelen İsrail Başbakanı’nın, ailelere, “ateşkes anlaşması olsa da olmasa da Refah’a girileceğini” söylediği aktarıldı. Netanyahu’nun, “Hedeflerimize ulaşmadan savaşı durdurma fikri söz konusu değil. Mutlak zafere ulaşmak için anlaşma olsa da olmasa da Refah’a girerek oradaki Hamas birliklerini dağıtacağız” ifadelerini kullandığı bildirildi. Ayrıca İsrail medyasında, İsrail ordusu tanklarının Gazze Şeridi hattına dizildiği ve Refah’a harekâtın başlaması için emir beklediği yönünde haberler çıktı. 48 ila 72 saat içerisinde bir ateşkes anlaşması olmadığı takdirde İsrail ordusunun harekete geçeceği iddia edilen haberlerde, Refah kentinin yanı sıra Gazze’nin merkezindeki bazı mülteci kamplarının da hedef alınacağı belirtildi. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de dün “Refah’ta kapsamlı kara operasyonu görmek istemiyoruz. Oraya sığınmış olan 1,5 milyon insanın güvenlik ve emniyetini göz önünde bulundurmayan bir operasyon görmek istemiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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SORUN KALICI ATEŞKES

Hamas, uzun süredir rehinelerin serbest bırakılması için kalıcı ateşkes talebinden geri adım atmıyor. İsrail tarafı ise Hamas’ın diğer talepleri olan yerinden edilen Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine dönüşü ve üst düzey Filistinli mahkûmların serbest bırakılması konularında taviz verse de savaşı bitirmeye yanaşmıyor. İsrail, “Hamas tehdidinin ortadan kaldırılmasını” temel hedefi olarak görüyor. Hafta sonu AP ajansına röportaj veren üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayya, “Savaşın biteceği garantisini almazsak rehineleri neden bırakalım” sözleriyle grubun bu konudaki pozisyonunu ifade etmişti.

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İSRAİL POLİSİNDEN REHİNE YAKINLARINA SERT MÜDAHALE

7 Ekim saldırıları sırasında Hamas’ın kaçırdığı ve o tarihten bu yana Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli rehinelerin aileleri ve onların destekçileri önceki gece başkent Tel Aviv’de gösteri düzenledi. “Refah bekleyebilir, rehineler bekleyemez” yazılı dövizler taşıyan binlerce protestocu, rehineler için anlaşma yapılmasını talep etti. Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un genel merkez binası önüne yürüyen göstericilere polis tazyikli suyla ve coplarla müdahale etti. İsrail polisi 5 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, göstericilerin havai fişeklerle güvenlik güçlerine saldırdığını duyurdu. Öte yandan İsrail medyasına konuşan protestocu rehine yakınları emniyetin açıklamasının “yalan” olduğunu savunarak, polislerin orantısız güç kullandığını iddia etti. İsrail’de 7 Ekim’den bu yana rehinelerin bırakılması talebiyle kalabalık protesto gösterileri düzenleniyor. Hamas’ın elinde şu an 130 rehine olduğu tahmin ediliyor.