Ateş hattında tek başına

Ateş hattında kalan, cephenin sıfır noktadaki Fuzuli bölgesindeki Horadiz köyü, Ermenistan tarafından top ve roketlerle vuruldu. Çok sayıda ev yıkılıp enkaza dönerken burada yaşayanlar ise köylerini terk ederek daha güvenli iç bölgelere gitti. Roket ve top saldırılarında evi hasar gören 75 yaşındaki Yever Mikailova evini terk etmedi. Mikailova, Hürriyet’e yaşadıklarını anlattı:

Fevzi Kızılkoyun ile Yever Mikailova

“Ermenistan, her gün bizi toplarla vuruyor. Komşularımın evlerini yıkıldı, onlar gittiler. Ama ben evimi terk etmedim, korkmuyorum. Öleceksem de öz toprağımda öleceğim. Ordumuza güvenirim, gün olsun müjdeli haberler gelsin. İki oğlum cephede harp ediyor, dövüşteler. Onlar ön cephede savaşıyor, ben de arka cephede onlara destek oluyorum. Ordumuzun, askerimizin yanındayım. Korkmuyorum, burdayım, gitmeyeceğim. Cephedeki oğullarımla telefonla görüştüm, durumları yakışıklı, güzel.

Allah ordumuzu korusun, milletimizi korusun, Türk gardaşlarımıza döne döne, döne döne teşekkürler. İki devlet bir millet olarak hep arkamızda durdunuz. Bu bize kuvvet oldu, dayanak oldu. Kucak dolu selamlar, kucak dolu öpüşler, hepinize gönderirem. Yoldaşlığınıza gardaşlığınıza selamlar. İnşallah Karabağ’da bayrağımız dalgalanacak.”

‘ŞABAN’ HAYRANI

Ermenistan’ın saldırılarından sonra elektrikler de kesilmiş. Yever Mikailova, “15 gündür televizyon izlemiyorum. Önceleri çok Türk kanalları izliyorum. En çok ‘Şaban’ (Kemal Sunal) filmlerini seviyorum. Çok gülüyorum, çok hoş oluyor. İnşallah her şey düzelir, Karabağ işgalden kurtulur, tekrar izlemeye başlarım” diyor.

ERMENİSTAN’DAN ATEŞE DEVAM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Ermenistan’ın insani ateşkesi bozduğu, Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önlediği belirtilen açıklamada, “Ermenistan güçleri kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplar halinde saldırılar düzenledi” denildi. Açıklamada çok sayıda uçaksavar, obüs gibi silah ele geçirildiği, bazı askeri konvoyların vurulduğu belirtildi.