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Dünya
Haber Giriş: 21.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşkına yuva arıyor

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Aşkına yuva arıyor

17 yıl aranın ardından yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez (51) ve Ben Affleck (49) çifti birlikte yaşayacakları bir ev arayışına girdi.

Lopez önceki gün halihazırda ikamet ettiği Los Angeles’ın Bel Air bölgesinde görüntülendi. Burada henüz inşaat aşamasında olan bir malikâne projesini gezen JLo, projenin mimarlarından bilgi aldı. Ünlü şarkıcı merdivenle inşaatın çatısına çıkarak manzarayı da kontrol etti. Ünlü çift geçen hafta da 65 milyon dolarlık bir malikâneyi görmeye gitmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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