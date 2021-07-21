Aşkına yuva arıyor

Lopez önceki gün halihazırda ikamet ettiği Los Angeles’ın Bel Air bölgesinde görüntülendi. Burada henüz inşaat aşamasında olan bir malikâne projesini gezen JLo, projenin mimarlarından bilgi aldı. Ünlü şarkıcı merdivenle inşaatın çatısına çıkarak manzarayı da kontrol etti. Ünlü çift geçen hafta da 65 milyon dolarlık bir malikâneyi görmeye gitmişti.

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