Aşırı sağcılar iktidarı zorluyor... Avrupa’da popülistlerin yükselişi

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AVRUPA’da milyonlarca seçmen, sağcı popülist partilere kayıyor. AB’nin geleneksel sosyal demokratları, yeşil ideologları ve solcuları, sandıkta çekiciliğini kaybediyor. Sağcılar önce İsveç’te, ardından İtalya, Finlandiya ve Yunanistan’da iktidara geldi. Haftaya İspanya’da yapılacak seçimlerden de popülistlerin güçlü çıkması beklenirken İspanya’yı önce Hollanda daha sonra da Almanya takip edebilir.

ÜÇTE BİRDEN FAZLA

AB’nin 27 üye ülkesinin üçte birinden fazlası artık ya popülist tarzdaki hükümetler veya koalisyonlar tarafından yönetiliyor ya da popülizmden büyük ölçüde etkileniyor. Kontrolsüz göçü durdurmayı, suçla mücadeleyi, geleneksel aile yapısını teşvik etmeyi vaat ederken 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için insanları yaşam tarzlarını değiştirmeye zorlamayı amaçlayan AB yasalarına karşı çıkıyorlar.

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GÖÇ ÖNEMLİ FAKTÖR

Popülizm konusunda uzman olan Viyana Üniversitesi’nden Anthony J. Constantini, göç konusundaki öfkenin, seçmenlerin sağa kaymasında itici bir güç olduğunu söylüyor. Popülizm destekçilerinin ırkçı olmakla suçlandıklarını da belirten Constantini, “AB gerçekleri ya görmezden geliyor ya da kasten yanlış anlıyor. Popülistlerin ve aşırı sağın neden başarılı olduğunu anlamak konusunda AB içinde ısrarlı bir isteksizlik var” diyor.

SOSYAL SORUNLAR

Avrupalılar, yükselen enflasyon ve enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların ortasında, politikacılara önce kendi halklarına bakmalarını istiyor ancak bu, aşırı sağın AVRUPA’da yükselişinin ardındaki hikâyenin yalnızca yarısı. Milyonlarca seçmen aynı zamanda artan suç, barınma sıkıntısı, terör riski, sosyal sorunlar ve Avrupa’nın erozyonu olarak gördükleri göçü suçluyor. AB yalnızca geçen yıl yaklaşık 900 bin sığınmacı aldı, bu sayı 2021’deki sayının yaklaşık iki katı.

FRANSA’DA LE PEN HOLLANDA’DA ÇİFTÇİ HAREKETİ

- Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen, 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron’un yerini alacak favori aday olarak gösteriliyor.

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- Hollanda’da ise sağcı popülist Caroline Van Der Plas liderliğindeki Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi’nin bu sonbaharda yapılacak seçimleri kazanması bekleniyor.

- Almanya’da da sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) son dönemde yapılan anketlerde yükselişe geçti.

- Macaristan’ın popülist Başbakanı Viktor Orban’ın Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve koalisyon ortağı Hıristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) geçen yıl oyların yüzde 53’ünü alarak yeniden iktidar olmuştu.

- İtalya’da neo-faşist olarak nitelendirilen İtalya’nın Kardeşleri partisi geçen yıl seçimlerden birinci parti çıkınca hükümeti parti lideri Giorgia Meloni kurmuştu.