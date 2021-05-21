Aşı pasaportunda anlaşma sağlandı

Dört tur müzakere sonucunda sağlanan anlaşma, AB ülkelerinde yaşayan herkesin, aşı durumu, test sonucu ve antikor verilerini içerecek dijital sertifikaya sahip olmasını sağlayacak.

İlk aşamada AB içi seyahatlerde kullanılacak sertifikanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşılar otomatik olarak tanınacak ancak üye ülkeler istemeleri halinde henüz bu onayı almamış aşıları da sertifika kapsamına alabilecek. Sertifika konusu hafta başında yapılacak AB Zirvesi’nin gündeminde. AP’den nihai onayın ise haziranın ikinci haftasında alınması bekleniyor.

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