Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Lavrov duyurdu: Rusyada flaş adım Parlamentodan Ukrayna önerisi...Lavrov duyurdu: Rusya'da flaş adım! Parlamentodan 'Ukrayna' önerisi...#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Ev alacaklar Enerji Kimlik Belgesine dikkatEv alacaklar Enerji Kimlik Belgesi'ne dikkat#Enerji Kimlik Belgesi
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...Gaziantep'teki görüntüler infial yaratmıştı! Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...#Cihan Göç
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi!#Rezidans
Feyzanın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"#Özcan Deniz
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'#Yaşar Alptekin
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
HABERLERDünya Haberleri

Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor

#Koronavirüs#MASKE#OMICRON
Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor

Korona virüs salgınında hafif semptomlara sahip Omicron mutasyonunun baskın hale gelmesi ve aşılama oranlarının artmasıyla birçok ülkede maske takma zorunluluğu son buluyor.

Haberin Devamı

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke, günlük korona virüs vaka sayılarının artmasına paralel olarak aşılama oranlarının yüksek olması ve hafif seyreden Omicron mutasyonunun baskın hale gelmesi nedeniyle tedbirleri hafifletiyor. İsveç’te Halk Sağlığı Ajansı, 9 Şubat'ta sosyal mesafe, aşı pasaportlarının kullanımı, belirli mekanlarla toplanan kişi sayısına yönelik kısıtlama, maske kullanımı ve ücretsiz Covid-19 testi uygulaması gibi tüm salgın önlemlerini sonlandırdı.

Son durumun “salgın kontrol önlemlerini aşamalı olarak kaldırmaya başlamak için yeterince istikrarlı” olduğunu belirten İsveç hükümeti, 1 Nisan’dan itibaren Covid-19'u “toplum için tehlike veya halk sağlığı için tehdit olmayan bir hastalık" olarak sınıflandırmayı hedeflerken, aşının Covid-19 ile mücadelede en önemli silah olduğunu vurguladı. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 72.9'u (7.55 milyon kişi) korona virüse karşı iki doz aşı yaptırdı.

DANİMARKA

Haberin Devamı

Avrupa'nın kuzeyindeki İskandinav ülkesi Danimarka'da da hükümet artan vakalara rağmen Covid-19un "artık sosyal açıdan kritik bir hastalık olarak sınıflandırılmaması" gerektiğine karar vererek 1 Şubat’ta maske kullanımı dahil tüm korona virüs kısıtlamalarını kaldırdı. Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 81.3'ü (4.74 milyon kişi) Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

NORVEÇ

Avrupa'nın kuzeyinde, İskandinav Yarımadası'nın batısında yer alan Norveç'te ise 1 Şubat’ta birçok Covid-19 önlemini kaldırılırken, maske kuralı da dahil olmak üzere geri kalan diğer kısıtlamaların 17 Şubat'tan itibaren sonlandırılmasına karar verildi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını artık çoğumuz için büyük bir sağlık tehdidi değil. Omicron mutasyonu çok daha az ciddi hastalığa neden oluyor. Birçok insan Covid-19 ile enfekte olsa da az sayıda insan hastaneye kaldırılıyor. Aşılar iyi koruma sağlıyor. Bu, enfeksiyon oranı hızla artmasına rağmen artık çok sayıda önlemi kaldırabileceğimiz anlamına geliyor” şeklinde konuşmuştu.
Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 74.6'sı (4.1 milyon kişi) korona virüse karşı iki doz aşı yaptırdı.

FİNLANDİYA

Haberin Devamı

Diğer bir İskandinav ülkesi Finlandiya'da da dün itibariyle bazı korona virüs kısıtlamaları gevşetilirken, 1 Mart itibarıyla tamamen kaldırılmasına karar verildi. Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 76.1'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

İTALYA

Avrupa ülkesi İtalya'da ise ülke genelinde 11 Şubat'tan itibaren açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske takma zorunluluğu son buldu. Ülke genelinde uygulanan diğer kısıtlamalar olağanüstü halin (OHAL) sona ereceği 31 Mart'a kadar yürürlükte kalacak. İtalyan medyasına göre kapalı alanlarda maske zorunluluğunun 1 Nisan'dan itibaren kaldırılması bekleniyor.
Yaklaşık 60 milyon nüfuslu İtalya'da halkın yüzde 78.9'u (47 milyon kişi) korona virüse karşı iki doz aşı yaptırdı.

İSPANYA

Haberin Devamı

Avrupa ülkelerinden İspanya'da hükümet, 10 Şubat’tan itibaren mesafe kuralına uyulması şartıyla açık havada maske takma zorunluluğunu kaldırdı. 47 milyonu aşkın nüfusu bulunan ülkede halkın yüzde 81.1'i (38.4 milyon kişi) Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

ÇEKYA

Orta Avrupa'da yer alan Çekya'da ise Sağlık Bakanlığı Başdanışmanı Rastislava Maara'nın yaptığı açıklamaya göre ülkede Mart ayı ortasından itibaren maske takma zorunluluğunun kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 63.8'i (6.82 milyon kişi) korona virüse karşı 2 doz aşı yaptırdı.

AVUSTURYA

Diğer bir Orta Avrupa ülkesi Avusturya'da ilkokullarda 14 Şubat'ta maske kullanımı son bulurken, 21 Şubat'tan itibaren eğitimin tüm kademelerinde maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 73.2'si (6.53 milyon kişi) korona virüse karşı tamamen aşılandı.

ABD

Haberin Devamı

ABD'de ise California Eyalet Valisi Gavin Newsom kapalı alanda maske takma zorunluluğundan bugünden itibaren aşılı kişilerin muaf tutulmasına karar verdi. Newsom, "California'nın vaka oranı, Omicron'un zirve yapmasından bu yana yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatış sayılarımız eyalet çapında sabit durumda" ifadelerini kullandı. Delaware'de de kapalı alanlardaki maske zorunluluğu 11 Şubat'ta son buldu. Diğer eyaletlerde de önümüzdeki aydan itibaren maske zorunlulukların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#MASKE#OMICRON

BAKMADAN GEÇME!

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş

BAKMADAN GEÇME!

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş