Arabistan’a opera geldi

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Kral Fahad Kültür Merkezi’nde sergilenen “Zarqa Al Yamama” isimli operada, İslam öncesi Arabistan’da geleceği öngörme yeteneğine sahip bir kabile reisinin hikâyesi anlatılıyor. Eserin Arapça sözleri Suudi şair Saleh Zamanan tarafından yazılırken, müzik Avustralyalı besteci Lee Bradshaw’a ait. Operada başrolü oynayan İngiliz sanatçı mezzo soprano Dame Sarah Connolly, Arapça şarkı söyleme konusunda çok endişelendiğini ve aylarını dili öğrenmeye çalışarak geçirdiğini anlattı. Uluslararası sanatçıların da bulunduğu oyuncu kadrosunda dokuz ana rolden üçü Suudi doğumlu opera sanatçıları tarafından üstlenildi.