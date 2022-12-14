AP yolsuzlukla suçlanan Eva Kaili’yi görevden aldı: Kızının beşiğinde 160 bin Euro

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Suç örgütüne üye olma, para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla cuma günü yakalanan tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine ise Belçika mahkemesinin bugün karar vereceği, Yunan Avrupa parlamenteri Eva Kaili (44) ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

ELEKTRONİK KELEPÇEYE RET

Yunan medyasında, Katar’dan rüşvet olarak aldığı sanılan 160 bin Euro’yu (3.45 milyon TL), bir yaşındaki kızı Ariadni’nin odasında gizlediğini iddia edildi. Yunan medyasındaki haberlerde, Belçika polisinin Kaili’nin evine yaptığı baskında, 20 ve 50 Euro’luk banknotlar halinde poşetler içindeki 160 bin Euro’yu, kızı Ariadni’nin yatağının altında bulduğu öne sürüldü. Aynı haberlerde, Kaili’nin yakalandıktan sonra, Belçika makamlarının, kendisine elektronik bilezik takılarak serbest bırakılması talebini reddettikleri de belirtildi.

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AVUKATI: KAİLİ MASUM

Öte yandan dünkü oylamayla Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Kaili, Yunan avukatı aracılığıyla “Masumum” mesajı verdi. Kaili’nin, Yunan avukatı Mihalis Dimitrakopulos “Müvekkilim masum olduğunu ve Katar’dan rüşvet iddialarıyla hiçbir ilişkisi bulunmadığını söylüyor. Evinde nakit para bulunup bulunmadığını ya da ne kadar para bulunduğunu bilmiyorum. Kız kardeşi Madalena ile konuştum, çocuk yatağının altında gizlenmiş para bulunduğu iddiaları doğru değil” dedi.

PARLAMENTOYA DA BASKIN

Brüksel’de Belçika polisinin başlattığı yolsuzlukla mücadele operasyonları dün de sürdü. Dün AP’nin Strasbourg binasına da baskın düzenlendi. İtalyan parlamenter Pietro Bartolo’nun asistanının ofisinde arama yapıldı ve bu büroya giriş yasaklandı. Bartolo, Katar’a vize serbestisi verilmesi konusunda gölge raportördü. Operasyonda şimdiye kadar 1.5 milyon Euro’nun ele geçirildiği bildirildi. Çoğunluk 705 üyeli AP’de yolsuzlukla bağlantılı isimlerin çok sınırlı kalacağı görüşünde olsa da soruşturma kapsamında yeni isimlerin gündeme gelmesi endişesi yaşanmıyor değil.

BUGÜN YARGIÇ KARŞISINA ÇIKACAK

Belçika polisinin başlattığı yolsuzluk operasyonu çerçevesinde hakkında tutuklama kararı verilen ve bugün yargıç karşısına çıkması beklenen Yunan parlamenter Eva Kaili’ye Avrupa Parlamentosu’ndan bir kötü haber daha geldi. AP’de yapılan oylamayla Kaili’nin Başkan Yardımcılığı görevi düşürüldü.

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AP’nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili’nin görevinin elinden alınması süreci operasyon öncesinde üyesi olduğu Sosyalistler ve Demokratlar’ın (S&D) talebiyle başladı. AP Başkanı Roberta Metsola, AP’deki siyasi grupların başkanlarını topladı. Toplantıdan oybirliğiyle görevin Kaili’den alınması kararı çıktı. Bunun üzerine AP Genel Kurulu’nda oylama yapıldı. AP, 1’e karşı 625 oyla görevi Kaili’den aldı. Oylamada aleyhte oy kullanan tek isim Hırvat parlamenter Mislav Kolakusiç oldu. Kaili artık AP Başkan Yardımcısı olmasa da AP üyeliği sürüyor. AP’nin Kaili’nin üyeliğini elinden alma yetkisi yok. Kaili’nin daha önce Yunan Sosyalist PASOK Partisi ve AP’deki ikinci büyük grup olan S&D ile bağı kesilmişti. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)