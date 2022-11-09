AP Raportörü Miçotakis’i eleştirdi

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İddiaları araştırmak üzere kurulan PEGA’nın raportörü Hollandalı parlamenter Sophie In ‘T Veld, “Eğer doğru anladıysam Miçotakis 33 kişilik listenin varlığını ya da gerçekliğini inkâr etmiyor. Miçotakis sadece hükümetin bununla bir ilgisi olmadığını, failin dış aktör olduğunu söylüyor. Bunun çok makul bir hipotez olduğunu düşünmüyorum” dedi. İlk bulgular ışığında konuşan ve şu aşamada nihai olmayan değerlendirmede bulunduğunu belirten Hollandalı parlamenter, “Çok sistematik ve geniş ölçekli biçimde, açıkça siyasi stratejinin parçası olarak kullanıldığını söyleyebiliriz” ifadesini kullandı. Listenin açıkça siyasi olduğunu ve uzayabileceğini vurgulayan raportör, Miçotakis’i bazı dosyalar üzerindeki gizliliği kaldırıp resmi belgelere erişimi kolaylaştırmaması nedeniyle eleştirdi.