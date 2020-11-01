Ankara-Atina hattında destek mesajları

Ege’deki deprem felaketi, Ankara-Atina hattında, en üst düzeyde, karşılıklı insani, sıcak ve samimi mesajların verilmesine vesile oldu. Başbakan Kiriakos Miçotakis cuma günü, Sisam (Samos) adasında iki gencin hayatını kaybettiğinden daha habersiz, depremin İzmir’de yarattığı felaketi duyar duymaz telefona sarılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. İki lider, Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ krizi nedeniyle dört ayı aşkın (en son 26 Haziran) bir süreden sonra ilk defa telefonda konuştular.

MİÇOTAKİS ARADI

Miçotakis taziyelerini, geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘geçmiş olsun’ dileğinin yanı sıra, Türkiye’nin Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Yunan Başbakanı ikinci bir adım atarak, sosyal medya hesabında İngilizce “Anlaşmazlıklarımız ne olursa olsun, bu anlarda önemli olan halklarımızın birlikte ayakta durmalarıdır” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabında yine İngilizce “İki komşunun dayanışması hayattaki başka şeylerden daha değerlidir” diye yazdı.

TEŞEKKÜR VURGUSU

Miçotakis dün de koronavirüs nedeniyle aldığı yeni tedbirleri açıklamak için Yunan halkına seslenişinde, önce depreme değindi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasa geçtim. İlişkilerimizdeki güçlüklerin ötesinde, bu anlarda, halklarımızın beraberliğinin daha önemli olduğunu belirttim. Çünkü bizim için insan hayatının korunması, sınırların ve anlaşmazlıkların üstündedir. Telefonuma verdiği olumlu karşılık için kendisine teşekkür ederim” dedi.

BAKANLAR DA GÖRÜŞTÜ

Son aylarda Türkiye’ye karşı çok sert açıklamalar yapan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, depremin Türkiye’de yarattığı felaketi öğrenir öğrenmez mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradı. Taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından da Yunanistan’ın İzmir’e özel kurtarma ekibi göndermeye hazır olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu da Twitter’dan yaptığı açıklamada Dendias ile görüştüğünü belirterek “İhtiyaç halinde karşılıklı olarak yardıma hazırız” dedi.

DEPREM DİPLOMASİSİ Mİ?

Tüm bu mesajlar, Atina’da “21 yıl önce olduğu gibi, acaba yeniden bir ‘deprem diplomasisi’ mi başlayacak” sorusunu da beraberinde getirdi. Türk-Yunan ilişkilerinin “Öcalan skandalı” nedeniyle tarihlerindeki en kötü dönemlerden birini yaşadığı bir sırada, 17 Ağustos 1999’da Marmara ve yaklaşık 20 gün sonra da 7 Eylül 1999’daki Atina depremi (143 ölü) iki ülke arasında yeni bir başlangıca vesile olmuştu. Dönemin dışişleri bakanları İsmail Cem ve Yorgo Papandreu’nun başlattıkları ‘deprem diplomasisi’ Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını sağlamıştı.