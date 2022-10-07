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Amerikan uçakgemisi Girit’e demir attı

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#ABD#Uçak Gemisi#Girit
Amerikan uçakgemisi Girit’e demir attı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

Ankara-Atina hattında gerginliğin sürdüğü bir ortamda ABD uçak gemisi “George H. W. Bush”, Girit Adası’na yanaştı.

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Gemi, adanın Suda koyunda bulunan Amerikan deniz üssünün K-14 rıhtımına demirledi. İspanya ile Adriyatik Denizi’nde ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiren “George H. W. Bush”, mürettebatın dinlenmesi için 10 Ekim’e kadar Girit’te kalacak. Henüz resmi açıklama yapılmamakla birlikte Yunan medyası, Amerikan uçak gemisindeki F-18 savaş jetlerinin, Yunan F-16 savaş uçaklarıyla ortak eğitim uçuşları yapacağını iddia etti.

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Yunan medyasında ayrıca, uçak gemisinin Türk-Yunan ilişkilerinin gergin seyrettiği bir dönemde Girit Adası’na gelmesinin “sembolik anlam” taşıdığı yorumları yapıldı. “George H. W. Bush” son olarak 2017 yılında Suda’daki Amerikan deniz üssüne gelmişti. Dünyanın en büyük uçak gemilerinden olan Nimitz sınıfı “George H. W. Bush” donanmaya 2009’da katıldı. Yaklaşık 6.5 milyar dolara mal olan geminin uzunluğu 330, genişliği 77 metre. Gemi, 6 bin mürettebatın yanı sıra 85 adet savaş uçağı taşıyabiliyor.

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