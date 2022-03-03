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Amerikan televizyonu o harita için özür diledi

#Harita#CBS News#Fahrettin Altun
Amerikan televizyonu o harita için özür diledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un uyarı mektubu üzerine, İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD’li CBS News kanalının yönetimi özür dileyerek, böyle bir hatanın tekrarlanmayacağını belirtti.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Fahrettin Altun, CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine dair haberinde İstanbul’u, Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine uyarı mektubu göndererek, bu yanlışın ivedi düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi. Bunun üzerine kanal yönetiminden özür yazısı geldi. CBS News kanal yönetimi, yapılan yanlış nedeniyle özür diledi. Kanal yönetiminin özür yazısında, “İstanbul’u Türkiye’nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan’ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim” denildi. 

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#Harita#CBS News#Fahrettin Altun

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