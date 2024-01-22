Amerika buz kesti

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ABD’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle yaşam felç oldu. Ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, en az 89 kişi yaşamını yitirdi. En çok can kaybı 25 ile dün eksi 14 derecenin görüldüğü Tennessee’de gerçekleşti. Binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Birçok bölgede eğitime ara verilmek zorunda kaldı. havayolu ulaşımında da aksamalar meydana gelirken, buzlanma kaynaklı çok sayıda trafik kazası yaşandı.

HER YER KAR

Minneapolis, Chicago ve St. Louis kentlerinde termometreler sıfırın altında 34 dereceyi gösterirken, Indiana eyaletinin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 81 santimetreye ulaştığı bildirildi. Aşırı soğuklar elektrikli araç sahiplerini de etkiledi. Araç sahipleri soğuk hava nedeniyle arabalarını şarj etmekte zorluk yaşadı.

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YENİSİ BEKLENMİYOR

ABD ve Kanada dundurucu soğuğun etkisi altında. En çok can kaybı 19 ile dün eksi 14 derecenin görüldüğü Tennessee’de gerçekleşti. Ulusal Havadurumu İdaresi, Kanada üzerinden yeni bir kutup soğuğu dalgası gelmesinin beklenmediğini, bu nedenle sıcaklıkların hafta başından itibaren artmasının öngörüldüğünü bildirdi.