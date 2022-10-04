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Ameliyatta olup biten karakutuda

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#Ameliyat#Karakutu#Stanford Üniversitesi
Ameliyatta olup biten karakutuda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

Uçaklarda uçuş verilerinin ve kokpit konuşmalarının saklandığı karakutu teknolojisine benzer bir sistem, ABD’de Stanford Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı. Sistem, ameliyathanede olup biten her şeyi kaydediyor.

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ABD’de Stanford Hastanesi’nin kullanmaya başladığı ‘karakutu’yla ilgili detaylar, üniversitenin internet sitesinde yer aldı. Bu gelişmiş izleme sistemi, insan performansından dikkat dağınıklığına, hastanın yaşamsal belirtilerine ve ekipman arızalarına kadar, ameliyathanede olup biten her şeyi ve operasyonun sonucunu etkileyebilecek tüm faktörleri kaydediyor. ‘Karakutu’yu geliştiren Teodor Grantcharov, havacılıktan ilham alarak cihazın prototipini 2006’da Kanada’da yaptı.

FİZİKİ DEĞİL OTONOM SİSTEM

“Karakutu fiziksel bir kutu değil, ameliyathaneyi izleyen sensör ve veri kaydeden bir sistem. Onu göremezsiniz” diyen Grantcharov, “Özellikle dikkat dağıtmayacak veya insan girdisi gerektirmeyecek biçimde tasarladık. Arka planda sürekli çalışan otonom bir sistem” ifadelerini kullandı. Hem personelin hem de hastaların mahremiyetini sağlamak için videolarda yüzlerin bulanıklaştırıldığı ve seslerin değiştirildiği sistemde ameliyat kayıtları 30 gün sonra siliniyor.

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#Ameliyat#Karakutu#Stanford Üniversitesi

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