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HaberlerDünya HaberleriAmazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacak
GeriDünya Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacak
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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 22:28 | Son Güncelleme:

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacak

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurdu.

Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.

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