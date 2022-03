Amaçları Ukrayna’yı Kore gibi bölmek

Haberin Devamı

RUS kuvvetlerinin son günlerde sergilediği hareketleri değerlendiren Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı General Kiril Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna için ‘Kuzey-Güney Kore’ benzeri ülkeyi ikiye bölme planı üzerinde çalışmalar başlattığını duyurdu.

GÜNEY VE DOĞU

Putin’in ilk planının Kiev’i ele geçirerek, buraya bir kukla yönetim yerleştirmek olduğunu söyleyen Budanov, “Rusların, Kiev’i ele geçirmek için başarısız saldırılarının ardından tüm güçlerini Ukrayna’nın güney ve doğu istikametine çevirdiğini gözlüyoruz. Elimizdeki askeri istihbarat verileri Putin’in Ukrayna’yı tıpkı zamanında Kore’de yapıldığı gibi ülkemizi güney ve kuzey olarak bölmeyi amaçladığını gösteriyor.

AYRILIKÇI YÖNETİM

Donbas bölgesinden başlayarak Kırım’a kadar olan kara parçasında her adıma askerlerini yerleştirerek kendine bağlı yapay, yeni bir ayrılıkçı yönetim ilan etmek istiyor. Ardından Ukrayna’da barışın sağlanması için uluslararası toplulukla bu meseleyi pazarlık konusu da yapabilir. Putin’in bu planı gerçekleştirmesi için önünde engel olarak Mariupol kalıyor. Mariupol’ü yerle bir etme pahasına kontrolü sağlamak istiyorlar. Ancak bizim ordumuz güneyde kalan bu son noktanın önemini bildiği için şiddetli direniş gösteriyor” dedi.

PARTİZAN SAFARİSİ

Putin’in Ukrayna’nın güney bölgeleri için yaptığı plana kanıt olarak son haftada Herson ve Zaporojye bölgelerindeki ilhakçı güçlerin davranışlarını gösteren Budanov, “Bu bölgelerde yasal yerel yönetimler devre dışı bırakılmak isteniyor. Kimi şehir ve kasabalarda Belediye Başkanları kaçırılıyor. Kimilerinden tehditle Rus tarafına geçmesi isteniyor ancak Putin boşuna çabalamasın. Bizim topraklarda ‘Güney Kore’ ilan etmesine izin vermeyeceğiz. Yakında bizim buralara da bahar geliyor. Havaların ısınmasıyla her gün, her saat ve her dakika bizim başlatacağımız partizan safarisiyle tanışacak” ifadelerini kullandı.

LUGANKS’TA RUSYA’YA KATILIM REFERANDUMU

Ukrayna’nın ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk bölgesinde Rusya’ya katılım için referandum yapılabileceği belirtildi. Lugansk’taki ayrılıkçıların lideri Leonid Paseçnik, “Sanırım kısa sürede Rusya’ya katılım konusunda bir referandum yapılabilir” dedi. 2014 yılında referandumla Kırım’ı ilhak eden Rusya, işgale başlamadan önce Lugansk ve Donetsk’i bağımsız cumhuriyetler olarak tanımıştı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Batılı ülkeleri daha fazla silah sağlamaya çağırdı. Zelenski, “Cephaneye ihtiyacımız var. Sadece Ukrayna’yı değil tüm Doğu Avrupa ülkelerini Rus tehdidinden korumalıyız” dedi. NATO’ya tepki gösteren Zelenski, “NATO ne yapıyor? 31 gün oldu. Biz sadece NATO’nun sahip olduklarının yüzde 1’ini istiyoruz. Daha fazlasını değil” dedi.

Zelenski, Rus gazetecilerle yaptığı röportajda, Rusya’nın öne sürdüğü tarafsızlık statüsünü tartışabileceklerini ancak bunun üçüncü tarafların güvenlik garantisiyle ve referandumla kabul edilebileceğini söyledi.

Rusya Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkedeki medya kuruluşlarına, “yabancı ajanlık yapan bazı Rus gazetecilerin” Zelenski’yle yaptıkları röportajı yayınlanmamaları uyarısında bulundu.

Rus güçlerince tutuklanan Slavutich Belediye Başkanı serbest kaldı. Yuri Fomichev, “Serbest bırakıldım. Her şey yolunda. İşgal altında ne kadar olabilecekse” açıklamasını yaptı. Çernobil reaktöründe çalışan personelin yaşadığı ve Kiev bölgesinde kalan Slavutich, önceki gün Rus güçlerince ele geçirilmişti.

İngiltere, Rus milyarder Eugene Shvidler’e ait iki uçağa el koydu. İngiliz hükümeti, 65 milyon dolar değerindeki Bombardier Global 6500 ve 13 milyon dolar fiyat etiketine sahip Cessna Citation Latitude model uçakların süresiz olarak alıkonulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’dan kaçan 3.8 milyon mültecinin yüzde 90’ının kadın ve çocuklardan oluştuğunu açıkladı.