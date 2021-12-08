Alzheimer’ın ilacı Viagra mı?

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ABD’deki Cleveland Clinic’te yürütülen araştırma sonucunda Viagra ismiyle satılan “sildenafil” ilacını kullananların, Alzheimer hastası olma ihtimalinin daha düşük olduğu tespit edildi. Natural Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, 7 milyondan fazla ABD vatandaşının sigorta kayıtlarının yer aldığı veri tabanında sildenafil kullanan ve kullanmayanlar arasında tarama yapıldı. Taramanın sonucunda ilacı kullananların hastalığa yakalanma ihtimalinin kullanmayanlara oranla yüzde 69 daha az olduğu belirlendi.

DAMARLARI GENİŞLETİYOR

Yaşlılığa bağlı bunamanın en ağır türlerinden olan Alzheimer hastalığının nedeni tam olarak bilinmiyor ve hastalığa karşı şu ana kadar etkin bir tedavi üretilemedi. Öte yandan bilim insanlarına göre hastalığın oluşumunda beyinde anormal protein parçalarının birikmesi arasında kesin bir bağlantı söz konusu. ABD’deki araştırmaya katılan bilim insanları da normalden daha yüksek dozda sildenafil alan kişilerin beyin damarlarının genişlediğini ve protein birikiminin azaldığını fark etti. Viagra, damarları genişletmesi sebebiyle öncelikle kalp ilacı olarak tasarlanmış, ancak vücuttaki tüm damarlarda genişleme sağladığı fark edilince ereksiyon tedavisi için geliştirilmişti.

KANITLANMASI GEREK

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Araştırmadan çıkan pozitif sonuçlar bilim dünyasında heyecan yaratsa da araştırma ekibinin lideri Dr. Feixion Cheng, sildenafil ile Alzheimer arasında kesin bir ilişki bulunduğunun saptanması için plasebo kontrolüyle her iki cinsiyeti de kapsayan klinik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar mevcut çalışmaya dayanarak Alzheimer’ı önlemek amacıyla Viagra kullanılmaması gerektiğini belirtirken, hali hazırda başka bir hastalık için kullanım onayı bulunan bir ilacın potansiyel yararının, zaman ve finansman açısından çok büyük artıları olabileceği görüşünü bildirdi.