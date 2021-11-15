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Alzaymır tedavisinde devrim gibi gelişme! Aşı ile tedavi mümkün...

#Alzaymır#Aşı#İngiltere
Alzaymır tedavisinde devrim gibi gelişme Aşı ile tedavi mümkün...

ABD ve Almanya'dan araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde hafıza kaybını tersine çevirmeyi başardılar. Başarılı deney hastalıkta aşı umudunu doğurdu.

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Bilim adamları, farelerin bağışıklık sistemini beyinde biriken yapışkan amiloid proteine karşı savaşmak üzere eğitti. Alzaymır hastalığının bu amiloid beta adı verilen doğal olarak meydana gelen proteinlerin beyinde plaklar oluşturmak üzere bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Hayvanlar üzerinde yapılan bu başarılı deneylerden sonra alzaymır hastalığına karşı bir aşı üretilebilme ihtimalinin olası göründüğünü belirten araştırmacılar hızlı bir şekilde insan deneylerine geçmek için bir ticari ortak arıyor.

ÖNCEKİ İLAÇLARDAN FARKI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ EĞİTİYOR

Alzaymırla savaşmak için kullanılan önceki ilaçlar genellikle amiloid protenini azaltmaya odaklandı. Ancak semptomları azaltmada çok az başarı gösteren bu ilaçların bazı olumsuz yan etkileri tetiklediği de görüldü. Bu aşının farkı, demanslı kişilerde beyinde birikerek nöronlar arasındaki iletişimi engelleyen yapışkan amiloid beta proteiniyle savaşmak için bağışıklık sistemini eğitmesi.
Bilim adamları en son demans hastalarında bu proteinin saç tokası benzeri bir yapı şeklinde katlandığını ve çok daha tehlikeli bir amiloid formu haline geldiğini keşfettiler. Leicester Üniversitesi Yapısal ve Kimyasal Biyoloji Enstitüsü'nden Profesör Mark Carr’a göre “Bu yapı daha önce amiloid betada hiç görülmemişti.”

HAFIZA KAYBINI TERSİNE ÇEVİRDİLER

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Ekip, amiloidi aşı olarak uygulamadan önce aynı saç tokası şekline getirmenin, vücudu bu spesifik yapıyla savaşmak için antikor üretmeye teşvik edeceği teorisini öne sürdü. Bu ayrıca bağışıklık sisteminin vücudun ihtiyaç duyduğu normal protein formlarını görmezden gelmesini sağlayacaktı. Farelere enjekte edildiğinde, aşı antikorları tetikledi ve nöron fonksiyonunu geri kazanmaya, beyindeki glikoz metabolizmasını artırmaya, hafıza kaybını tersine çevirmeye ve amiloid beta plak oluşumunu azaltmaya yardımcı oldu.

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SONUÇ ÇIĞIR AÇICI OLABİLİR

Profesör Carr’a konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konu üzerine bilim şu anda hala erken bir aşamada olsa da bu sonuçlar insan klinik deneylerinde tekrarlanırsa çığır açıcı olabilir. Bu, alzaymırı yalnızca semptomlar tespit edildiğinde tedavi etme değil, aynı zamanda semptomlar ortaya çıkmadan önce potansiyel hastalığa karşı olarak aşılama olasılığını ortaya çıkarıyor." İfadelerini kullandı

ÇOK UZUN BİR YOL

Bu araştırma üzerine konuşan Alzheimer Research UK Araştırma Direktörü Dr. Susan Kohlhaas, Molecular Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi;

“Şu anda Birleşik Krallık'ta alzaymır hastaları için hastalığın seyrini değiştirici bir tedavi mevcut değil ve bu da ilaç geliştirmeyi daha da acil hale getiriyor. Alzaymır hastalığı özelliklerine sahip fareler üzerinde yürütülen bu kapsamlı ve iyi yürütülen araştırmada, bilim adamları enjeksiyon yoluyla uygulanan bir aşının amaçlanan hedefi bulduğunu, hafıza ve düşünme ile ilişkili beyin bölgelerinde metabolizmayı iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldular. Davranışsal bir görevdeki erken sonuçlar, farelerin hafızasını ve düşüncesini geliştirdiğini, bunun umut verici yeni bir yaklaşım olabileceği anlamına geldiğini söyleyip şimdiye kadar alzaymır ilaçlarında klinik deneylerde test edilmediğini belirtiyor. Her yeni ilaç gibi, bu tedavinin de insanlarda bir dizi klinik denemeden geçmesi gerekecek. Bu keşif umut verse de, bu yaklaşımın insanlarda başarılı olduğunu kanıtlamaktan çok uzağız."

Edinburgh Üniversitesi Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Tara Spires-Jones da bir şeyler söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti;

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"Aşı, farelerin bağışıklık sistemlerinin alzaymır hastalığında kümelenen patolojik proteinlerden birine tepki vermesine neden oluyor. Bu çalışma araştırma topluluğu için ilginç olsa da, bulguların nispeten az sayıda fareden geldiğini ve bu yaklaşımın insanlar için yararlı olup olmayacağını bilmek için daha çok yolumuz olduğunu akılda tutmak önemlidir." 

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