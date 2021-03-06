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Dünya
Murat TOSUN/BERLİN
Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Altın Ayı sahibini buldu

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Altın Ayı sahibini buldu

BU yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen 71. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ödüller sahiplerini buldu.

Altın Ayı ödülünün sahibi, Radu Jude yönetmenliğindeki Romanya yapımı “Bad Luck Banging or Loony Porn” adlı film oldu. 1-5 Mart tarihleri arasındaki ilk bölümü dijital ortamda gerçekleştirilen Berlinale’de, Altın Ayı için 15 film yarıştı. Pandemi nedeniyle katılımın az olduğu film festivalinde bu yıl 59 ülkeden 166 film izleyiciyle buluştu. Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi Ryusuke Hamaguch imzalı “Wheel of Fortune and Fantasy” filmi olurken festivalde bu yıl ilk kez performans kategorileri cinsiyet ayrımı yapılmadan verildi. En İyi Oyuncu Ödülü “I’m Your Man” filmindeki rolüyle Maren Eggert’in oldu. Berlinale’nin 9-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ikinci etabında, seyircili bir törenle ödüller sahiplerine verilecek.

Altın Ayı sahibini buldu

Altın Ayı ödülünü kazanan Radu Jude, 2015’te de Gümüş Ayı’nın sahibi olmuştu.

Altın Ayı sahibini buldu

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