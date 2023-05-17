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Almanya'ya gelen depremzede anne ve iki kızı evlerinde ölü bulundu

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#Almanya#Depremzede#Dünya
Almanyaya gelen depremzede anne ve iki kızı evlerinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 14:42

Almanya'ya gelen Türk vatandaşı depremzede anne ve iki kızı evlerinde ölü bulundu.

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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Herten kentinde bir evde 37 yaşındaki Türk anne Rukiye Ö., kızları Peri Ö. (8) ve Masal Ö. (5) ölü bulundu. Polis, ailenin bir yakınından gelen “akrabalarımıza ulaşamıyoruz” ihbarının ardından harekete geçti.

Eve giden polis, anne ve iki kızının cesetlerini buldu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Recklinghausen polisi ve Bochum savcılığı tarafından cinayet komisyonu kuruldu.

Olayın ardından yapılan operasyonlarda 35 yaşındaki baba Uğur S. şüpheli olarak gözaltına alındı. Ölen anne ve kızlarının Türkiye'de Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Almanya'ya geldiği öğrenildi.

Soruşturma devam ederken, anne ve kızlarının kesin ölüm nedeninin ise adli tıp incelemeleri sonucunda belli olacağı ifade edildi.

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#Almanya#Depremzede#Dünya

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