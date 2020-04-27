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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 27.04.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Almanya'ya büyük şok! Tarihinin en kötüsü...

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya'ya büyük şok! Tarihinin en kötüsü...
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Almanya'da hükümet bugüne kadar en büyük ekonomik küçülme bekliyor. Ekonomi bu yıl yüzde 6.3 küçülecek. Vergi gelirleri 82 milyar Euro düşecek.

Almanya Corona Virüsü krizi nedeniyle kuruluşundan bu yana ekonomide tarihinin en büyük krizini bekliyor.

Süddeutsche Zeitung Gazetesinin haberine göre hükümetin ilkbahar ekonomi tahmini yüzde 6.3 oranında bir küçülme. Almanya'da gayri safi üretim 2020'de yüzde 6.3 oranında küçülecek. Vergi gelirleri 82 milyar Euro düşecek.

Hükümet 356 milyar Euro yeni borç almak zorunda kalacak. Olumlu gelişme ise ekonomi 2021'de yeniden yükselişe geçecek. Ama 2020 yılındaki zararı tamamen kapatamayacak. Ekonomideki daralmanın nedeni Corona Virüsü krizi nedeniyle yurt içi ve yurt dışındaki sıkı önlemler.

VAKALAR DÜŞÜYOR

Öte yandan Almanya'da Corona Virüsü yeni vaka sayısı da düşüyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre yeni vaka sayısı bin 18 artarak, 155 bin 193'e ulaştı.

Ölenlerin sayısı ise 110 arttı ve 5 bin 750'yi buldu. İyileşenlerin sayısı ise bir günde 2 bin 500 artışla 114 bin 500'e çıktı. Aktif virüs taşıyan hasta sayısı 40 bin 693.

Almanya'da salgın nedeniyle paniğe kapılanlar marketlere akın etti
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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