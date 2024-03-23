Almanya’nın ‘milli’ meselesi

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Alman Futbol Federasyonu, 2026 sonunda sözleşmesi sona erecek olan Adidas yerine, ABD markası Nike ile çalışma kararı aldı. 70 yılı aşkın bir süredir Adidas ile çalışan Alman Futbol Federasyonu’nun kararı tartışmalara yol açtı. Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck kararı, yerlilik ve millilik vurgusuyla eleştirerek “Alman formasını üç çizgili olmadan hayal bile edemiyorum” dedi. Birçok taraftar da sosyal medyada federasyonun kararını eleştiren paylaşımlar yaptı. Federasyon eleştirilere “Her türlü duygusallığı anlıyoruz” yanıtını verdi. Nike’ın takıma 2027’den itibaren her yıl için 100 Milyon Euro’dan fazla ödeme yapacağı öne sürüldü.