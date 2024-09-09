Almanya'dan Rusya uyarısı: 'AB ve NATO üsleri tehlikede'

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Almanya, Rus askeri istihbaratı (GRU) bağlantılı bilgisayar korsanlarının Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO tesislerine yönelik siber saldırı planladıkları hakkında uyarıda bulundu.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, GRU'ya bağlı 29155 numaralı biriminin UNC2589 adını taşıyan bilgisayar korsanlarını kullanarak siber saldırılara hazır olduğunu belirtti.

BfV, UNC2589 adını taşıyan ve Cadet Blizzard veya Ember Bear olarak da bilinen bilgisayar korsanı grubun, Rusya'nın GRU askeri istihbarat teşkilatının 29155 numaralı birimiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

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Alman gazetesi Die Zeit'te yer alan habere göre, BfV'nin, ABD'li güvenlik makamlarıyla işbirliği içerisinde Rusya'nın dünya genelindeki siber faaliyetleri hakkında bilgi verdiği bildirildi.

#FBI, #BfV_Bund and other international partners are currently warning against a cyber group of the GRU unit 29155, which has carried out cyber attacks and other reconnaissance activities against targets in NATO and EU countries. For further information ➡ https://t.co/aPrsTjzWYq https://t.co/PTA55T8AdH — Bundesamt für Verfassungsschutz (@BfV_Bund) September 9, 2024

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'nın (CSIA) paylaşımında ise, Rus Askeri İstihbarat Servisi'nin en az dört yıldır çeşitli siber saldırılardan sorumlu olduğu vurgulandı.

"Bu saldırıların amacı arasında casusluk, sabotaj ve itibara zarar verme bulunuyor" ifadesinde bulunan CSIA, GRU'nun 29155 biriminin özellikle sabotaj ve suikastlarla tanındığına ve 2018'de Sergei Skripal'e yönelik zehirli saldırıdan sorumlu olduğuna değinildi.

Olası siber saldırıları önlemek için şirketlere sistemlerini güncellemeleri ve bilinen güvenlik açıklarını kapatmaları tavsiye edildi.

Alman Silahlı Kuvvetleri, kışlalar için güvenlik önlemlerini artırdı. Köln-Wahn hava kuvvetleri kışlasında su tesisatındaki bir güvenlik olayı ve Aachen yakınlarındaki Geilenkirchen'deki NATO üssünde şüpheli gözlemler yapıldı.

Haberde ayrıca, "yabancı bir istihbarat servisinden, 'Rusya'nın İHA kullanarak NATO üssüne karşı olası bir sabotaj eylemi hazırlığı' yaptığına dair ciddi bir işaret alındı" ifadeleri yer aldı.