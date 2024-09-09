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Almanya'dan Rusya uyarısı: 'AB ve NATO üsleri tehlikede'

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#Almanya#Rusya#Hacker
Almanyadan Rusya uyarısı: AB ve NATO üsleri tehlikede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 14:40

Almanya, Rus askeri istihbaratı GRU'nun Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO tesislerine yönelik siber saldırı planları hakkında uyarıda bulundu. Federal Anayasayı Koruma Dairesi, GRU'nun 29155 biriminin siber saldırılara hazır olduğunu belirtti. Çeşitli siber saldırıların amacının casusluk ve sabotaj olduğunu vurgulayan CSIA, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini açıkladı.

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Almanya, Rus askeri istihbaratı (GRU) bağlantılı bilgisayar korsanlarının Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO tesislerine yönelik siber saldırı planladıkları hakkında uyarıda bulundu.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, GRU'ya bağlı 29155 numaralı biriminin UNC2589 adını taşıyan bilgisayar korsanlarını kullanarak siber saldırılara hazır olduğunu belirtti.

BfV, UNC2589 adını taşıyan ve Cadet Blizzard veya Ember Bear olarak da bilinen bilgisayar korsanı grubun, Rusya'nın GRU askeri istihbarat teşkilatının 29155 numaralı birimiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Almanyadan Rusya uyarısı: AB ve NATO üsleri tehlikede

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Alman gazetesi Die Zeit'te yer alan habere göre, BfV'nin, ABD'li güvenlik makamlarıyla işbirliği içerisinde Rusya'nın dünya genelindeki siber faaliyetleri hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'nın (CSIA) paylaşımında ise, Rus Askeri İstihbarat Servisi'nin en az dört yıldır çeşitli siber saldırılardan sorumlu olduğu vurgulandı.

"Bu saldırıların amacı arasında casusluk, sabotaj ve itibara zarar verme bulunuyor" ifadesinde bulunan CSIA, GRU'nun 29155 biriminin özellikle sabotaj ve suikastlarla tanındığına ve 2018'de Sergei Skripal'e yönelik zehirli saldırıdan sorumlu olduğuna değinildi.

Almanyadan Rusya uyarısı: AB ve NATO üsleri tehlikede

Olası siber saldırıları önlemek için şirketlere sistemlerini güncellemeleri ve bilinen güvenlik açıklarını kapatmaları tavsiye edildi.

Alman Silahlı Kuvvetleri, kışlalar için güvenlik önlemlerini artırdı. Köln-Wahn hava kuvvetleri kışlasında su tesisatındaki bir güvenlik olayı ve Aachen yakınlarındaki Geilenkirchen'deki NATO üssünde şüpheli gözlemler yapıldı.

Haberde ayrıca, "yabancı bir istihbarat servisinden, 'Rusya'nın İHA kullanarak NATO üssüne karşı olası bir sabotaj eylemi hazırlığı' yaptığına dair ciddi bir işaret alındı" ifadeleri yer aldı.

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#Almanya#Rusya#Hacker

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