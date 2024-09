Almanya'dan Rusya uyarısı: 'AB ve NATO üsleri tehlikede'

Almanya, Rus askeri istihbaratı (GRU) bağlantılı bilgisayar korsanlarının Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO tesislerine yönelik siber saldırı planladıkları hakkında uyarıda bulundu.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, GRU'ya bağlı 29155 numaralı biriminin UNC2589 adını taşıyan bilgisayar korsanlarını kullanarak siber saldırılara hazır olduğunu belirtti.

BfV, UNC2589 adını taşıyan ve Cadet Blizzard veya Ember Bear olarak da bilinen bilgisayar korsanı grubun, Rusya'nın GRU askeri istihbarat teşkilatının 29155 numaralı birimiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Alman gazetesi Die Zeit'te yer alan habere göre, BfV'nin, ABD'li güvenlik makamlarıyla işbirliği içerisinde Rusya'nın dünya genelindeki siber faaliyetleri hakkında bilgi verdiği bildirildi.

